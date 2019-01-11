Небезпечно: крижані бурульки

Інспектор з благоустрою міськради Сергій ВОРОБЕЙ закликає власників будинків та керівників установ і організацій, на дахах і балконах яких є бурульки і вони нависають над тротуарами та доріжками, позбивати їх.
Якщо нема такої можливості – обгородити місця можливого падіння бурульок.
«Роз’ясніть дітям про небезпеку від падіння бурульок і будьте обережні самі, - попереджає інспектор. - Проходячи повз будинки чи біля високих дерев, паркуючи поблизу них автомобілі, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льоду». Дотримання простих заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії.
Якщо нема такої можливості – обгородити місця можливого падіння бурульок.
«Роз’ясніть дітям про небезпеку від падіння бурульок і будьте обережні самі, - попереджає інспектор. - Проходячи повз будинки чи біля високих дерев, паркуючи поблизу них автомобілі, необхідно переконатися у відсутності загрози падіння снігу та льоду». Дотримання простих заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагедії.
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