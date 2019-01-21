Футбольні змагання

З 10 по 12 січня у Сновську відбувся турнір з футболу спортсменів 2008-2009 р.н.,
організатором якого стала Сновська ДЮСШ та безпосередньо тренер Олександр Кухаренко. У турнірі взяли участь 16 команд з трьох областей України. До речі, це перший турнір подібного рівня у нашому місті.
У першій грі вихованці нашої спортивної школи виграли у команди м.Славутич «Спартак» - 13:0, другу перемогу отримали над чернігівською «Десною» - 9:1, а третю – над Менською ДЮСШ – 9:6. Таким чином, зайнявши перше місце у групі. У півфіналі перемогли ДЮСШ Корюківка з рахунком 3:0. У фіналі грали з достойним та сильним суперником – командою ДЮСШ Семенівка та програли їм – 4:2. У підсумку Сновська ДЮСШ зайняла почесне друге місце. Кращим нападаючим турніру став Т.Кравець, хоча решта футболістів показала достойні результати.
Змагання відбулися за підтримки міського голови О.Медведьова, депутатів С.Виблова та П.Тютюнника, помічника народного депутата П. Мірошниченка.
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