Сусіди взялися за проблему

За слушну програму нещодавно проголосували депутати Корюківської міськради на своїй черговій сесії.
Документ, згідно з яким передбачається виділення 100 тисяч державних коштів, має вирішити проблему (не одного року!) безпритульних тварин – собак і котів.
Словом, відтепер чотирилапих братів менших, частіше за все голодних і обідраних, що блукають у місті і селах, відловлюватимуть працівники КП «Благоустрій» і, провівши стерилізацію на базі районної ветеринарної служби, знову відпускатимуть на волю. А допомагатимуть корюківським ветеринарам ще й обласні спеціалісти. У сусідів є всі сподівання, що до цієї потрібної справи долучатиметься й громадськість.
У Сновську у цьому напрямку діяльності поки що затишшя. Проте, уточнюючи показники бюджету на 2019 рік, вірогідно, що й у нас може створитися подібна програма. Принаймні, я, як депутат, її пропонуватиму і за неї голосуватиму.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Документ, згідно з яким передбачається виділення 100 тисяч державних коштів, має вирішити проблему (не одного року!) безпритульних тварин – собак і котів.
Словом, відтепер чотирилапих братів менших, частіше за все голодних і обідраних, що блукають у місті і селах, відловлюватимуть працівники КП «Благоустрій» і, провівши стерилізацію на базі районної ветеринарної служби, знову відпускатимуть на волю. А допомагатимуть корюківським ветеринарам ще й обласні спеціалісти. У сусідів є всі сподівання, що до цієї потрібної справи долучатиметься й громадськість.
У Сновську у цьому напрямку діяльності поки що затишшя. Проте, уточнюючи показники бюджету на 2019 рік, вірогідно, що й у нас може створитися подібна програма. Принаймні, я, як депутат, її пропонуватиму і за неї голосуватиму.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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