Напувалася цілющою водою й відчувала себе щасливою

Споконвіку у нас на Водохрещу святили воду, пірнали у заздалегідь вирублені ополонки, а головне – йшли до Храмів, осередків духовності, де такі неповторні святині, вічні істини, донині збережені архітектурні шедеври церковного й ужиткового призначення, унікальна можливість близького спілкування з Господом Богом.
Службу в Українській Православній Церкві Київського патріархату, збудованій у Сновську, цьогоріч проводив отець Антоній (Панасенко). Проводив красиво і відкрито, з любов’ю до прихожан і рідної держави. Усі молитви співав (разом із дзвінкоголоссям півчих) українською мовою, із особливим присмаком єднання і сердечності. Людей було багато, різного віку. Навіть малеча (декілька дитячих візочків бачила) споглядала і раділа, що батьки вирішили її привезти й долучити до Богослужіння, відчути на собі краплинки Йорданської води. Не жалів нею бризкати усіх вірян отець Антоній, бажаючи сили і здоров’я, миру і благодаті. Кожному окремо, кожній родині й усій багатостраждальній Україні.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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