У в.о. старости Марії Мороз роботи тепер побільшало… - У кожного села, - говорить Марія Іванівна (на фото 1), - своя сп

Із вересня у Сновському до обов’язків в.о. старости приступила Марія Мороз, яка, окрім свого рідного Чепельова, на додачу отримала сусідні Сновське, Михайлівку та Єнькову Рудню. Серед вищезгаданих сіл у Сновському найбільша кількість населення – 463 чоловіки, для порівняння, у Чепельові залишилося 173, у Єньковій Рудні – 129, а у Михайлівці - 83 людини.
Зараз, в зимовий період, у всіх на устах розчищення снігу на дорогах. Адже, окрім звичайних машин, до Сновського щодня курсує шкільний автобус. Розчисткою снігу по селу займається директор ТОВ «Гетьманське» Віталій Пискун, а от дороги між селами розчищає Корюківський автодор. І якщо до розчищення снігу по селу питань немає, то дороги між селами чищені погано. Не можна не сказати, що їх не чистять взагалі. За день до того, як «Промінь» побував у Сновському, трасу прочистили, проте вже наступного дня величезні снігові замети та кучугури снігу прямо на дорозі не давали можливості розминутися навіть двом легковикам, не кажучи вже про автобуси та великогабаритний транспорт.
Переймаються люди і роботою пошти. Через те, що періодику доставляють лише по четвергах, люди отримують вже застарілі газети та журнали.
Добре, що залишили працювати свою листоношу Ольгу Комину, яка розносить пресу по трьох селах. У Чепельові ж відділення закрили, тож нові поштарі розвозять газети по домівках. Люди потроху почали звикати до них, але нарікання ще звучать.
Окрім поштового відділення, у Сновському функціонують НВК ЗНЗ І-ІІ ст. ДНЗ, ФАП, два магазини, кафе, будинок культури та бібліотека.
Соціальний працівник – професія не для кожного
Вже 26 років працює в селі і одна соціальна працівниця Тамара Кліщенко. Вона обслуговує 11 людей зі Сновського та одного із Є.Рудні. Допомагає оформлювати субсидії, паї, приносить необхідні продукти, виконує роботу по дому. Ця праця не для кожного. Вона складна і клопітка, проте жінка ніколи не жаліється, адже її професія приносить велику користь стареньким селянам.
Читають у селі багато
Окремо варто зазначити і про роботу сільської бібліотеки, де вже 21 рік працює Ніна Ісаченко (на фото 2). Жінка пішла стопами матері, яка майже сімдесят років тому стала бібліотекарем першої книгозбірні на селі. Вона з дитинства привчала доньку до читання, навчила пізнавати та любити кожну книгу. Натомість цю любов вже доросла Ніна Олександрівна передавала і власним дітям та своїм читачам.
Розповідає, що люди в селі читають багато. Правда, переважно літнього віку. Заходять за новенькими книжками і школярі, але беруть переважно ту літературу, яку варто прочитати за шкільною програмою. Щось новеньке, особисто для себе беруть рідко. Черги у бібліотеці і тоді, як учні отримують списки книжок, які їм слід прочитати влітку.
Щотижня Ніна Олександрівна зі Сновської ЦБС привозить новенькі книжки. Влаштовує різноманітні книжкові полички, виставки, проводить тематичні заходи.
Жінка самостійно складає сценарії на усі свята у Сновському. Цікаво те, що Інтернетом при цьому не користується, лише книгами та журналами, багато чого придумує самостійно.
На концертах у Сновському завжди переповнена зала
Бібліотека тісно співпрацює з будинком культури. Разом з Валентиною Ушатою, завідуючою БК, вони проводять разом усі заходи. Нещодавно створили справжню зимову казку – Новорічний та Різдвяний концерти для жителів Сновського та гостей, адже на всі концерти приїздять глядачі із сусідніх сіл, а зал завжди переповнений. Зараз активно готуються до проведення Дня Соборності, також разом, допомагаючи та підтримуючи одна одну.
Валентина Павлівна згуртувала біля себе таких же талановитих та працелюбних людей, як і сама. І разом всі вони роблять свято для своїх односільчан. Це два дитячі танцювальні та два вокальні колективи. Деякі дітки їздять займатися у музичну школу ім. Н.Рахліна, а деякі танцюють у «Ягідках», тому вони частенько дивують та діляться своїми вміннями з рештою.
Діє і драматичний гурток. А ще – унікальна «Господарочка», яка складається з 11 справжніх господинь та талантів. Окрім того, що жіночки постійно виступають на сцені будинку культури, вони ще й діляться між собою своїми кулінарними захопленнями. Готують та частують смачненьким своїх односельців на всі свята. Особливо полюбляють Масляну, бо млинців у них тоді на будь-який смак та вибір.
Дуже приємно, коли в селі всі організації тісно співпрацюють між собою. Адже гуртом, без чвар та непорозумінь, справи робляться і швидше, і якісніше.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора та з архіву редакції
Зараз, в зимовий період, у всіх на устах розчищення снігу на дорогах. Адже, окрім звичайних машин, до Сновського щодня курсує шкільний автобус. Розчисткою снігу по селу займається директор ТОВ «Гетьманське» Віталій Пискун, а от дороги між селами розчищає Корюківський автодор. І якщо до розчищення снігу по селу питань немає, то дороги між селами чищені погано. Не можна не сказати, що їх не чистять взагалі. За день до того, як «Промінь» побував у Сновському, трасу прочистили, проте вже наступного дня величезні снігові замети та кучугури снігу прямо на дорозі не давали можливості розминутися навіть двом легковикам, не кажучи вже про автобуси та великогабаритний транспорт.
Переймаються люди і роботою пошти. Через те, що періодику доставляють лише по четвергах, люди отримують вже застарілі газети та журнали.
Добре, що залишили працювати свою листоношу Ольгу Комину, яка розносить пресу по трьох селах. У Чепельові ж відділення закрили, тож нові поштарі розвозять газети по домівках. Люди потроху почали звикати до них, але нарікання ще звучать.
Окрім поштового відділення, у Сновському функціонують НВК ЗНЗ І-ІІ ст. ДНЗ, ФАП, два магазини, кафе, будинок культури та бібліотека.
Соціальний працівник – професія не для кожного
Вже 26 років працює в селі і одна соціальна працівниця Тамара Кліщенко. Вона обслуговує 11 людей зі Сновського та одного із Є.Рудні. Допомагає оформлювати субсидії, паї, приносить необхідні продукти, виконує роботу по дому. Ця праця не для кожного. Вона складна і клопітка, проте жінка ніколи не жаліється, адже її професія приносить велику користь стареньким селянам.
Читають у селі багато
Окремо варто зазначити і про роботу сільської бібліотеки, де вже 21 рік працює Ніна Ісаченко (на фото 2). Жінка пішла стопами матері, яка майже сімдесят років тому стала бібліотекарем першої книгозбірні на селі. Вона з дитинства привчала доньку до читання, навчила пізнавати та любити кожну книгу. Натомість цю любов вже доросла Ніна Олександрівна передавала і власним дітям та своїм читачам.
Розповідає, що люди в селі читають багато. Правда, переважно літнього віку. Заходять за новенькими книжками і школярі, але беруть переважно ту літературу, яку варто прочитати за шкільною програмою. Щось новеньке, особисто для себе беруть рідко. Черги у бібліотеці і тоді, як учні отримують списки книжок, які їм слід прочитати влітку.
Щотижня Ніна Олександрівна зі Сновської ЦБС привозить новенькі книжки. Влаштовує різноманітні книжкові полички, виставки, проводить тематичні заходи.
Жінка самостійно складає сценарії на усі свята у Сновському. Цікаво те, що Інтернетом при цьому не користується, лише книгами та журналами, багато чого придумує самостійно.
На концертах у Сновському завжди переповнена зала
Бібліотека тісно співпрацює з будинком культури. Разом з Валентиною Ушатою, завідуючою БК, вони проводять разом усі заходи. Нещодавно створили справжню зимову казку – Новорічний та Різдвяний концерти для жителів Сновського та гостей, адже на всі концерти приїздять глядачі із сусідніх сіл, а зал завжди переповнений. Зараз активно готуються до проведення Дня Соборності, також разом, допомагаючи та підтримуючи одна одну.
Валентина Павлівна згуртувала біля себе таких же талановитих та працелюбних людей, як і сама. І разом всі вони роблять свято для своїх односільчан. Це два дитячі танцювальні та два вокальні колективи. Деякі дітки їздять займатися у музичну школу ім. Н.Рахліна, а деякі танцюють у «Ягідках», тому вони частенько дивують та діляться своїми вміннями з рештою.
Діє і драматичний гурток. А ще – унікальна «Господарочка», яка складається з 11 справжніх господинь та талантів. Окрім того, що жіночки постійно виступають на сцені будинку культури, вони ще й діляться між собою своїми кулінарними захопленнями. Готують та частують смачненьким своїх односельців на всі свята. Особливо полюбляють Масляну, бо млинців у них тоді на будь-який смак та вибір.
Дуже приємно, коли в селі всі організації тісно співпрацюють між собою. Адже гуртом, без чвар та непорозумінь, справи робляться і швидше, і якісніше.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора та з архіву редакції
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