«Зимова фантазія» для сновчан та гостей міста

Напередодні Нового року в Сновському будинку культури відбувся новорічний ретро-концерт «Зимова фантазія». Він приємно вирізнявся з-поміж інших новорічних заходів та викликав шквал емоцій у публіки.
Взяті за основу улюблені ретро-фільми та мультфільми, причому як наші, так і закордонні, не залишили байдужими жодного у залі. Кожен номер, кожен вихід артистів різнився між собою, для кожного створили свій кліп, свою атмосферу, свій настрій.
Ведучими заходу стали Ігор Фалінський з Вікторією Шарапатою, а також подружжя Наталії та Михайла Волокушиних (на фото). До речі, саме Наталія Волокушина склала сценарій всього цього дійства.
Протягом двох годин солісти будинку культури, танцювальний колектив «Ягідки», ансамбль «Спадщина», солісти Микола Козік, Наталія Капустіна, Олег Биша, Леонід Копилов, Леонід Корінь та ще багато інших талановитих виконавців, несли присутнім неабияку атмосферу свята. Глядачі були в захваті від побаченого, а дехто навіть порівнював цей концерт з концертами, які звикли бачити на найпопулярніших каналах України.
Тетяна ЛИТВИН
Взяті за основу улюблені ретро-фільми та мультфільми, причому як наші, так і закордонні, не залишили байдужими жодного у залі. Кожен номер, кожен вихід артистів різнився між собою, для кожного створили свій кліп, свою атмосферу, свій настрій.
Ведучими заходу стали Ігор Фалінський з Вікторією Шарапатою, а також подружжя Наталії та Михайла Волокушиних (на фото). До речі, саме Наталія Волокушина склала сценарій всього цього дійства.
Протягом двох годин солісти будинку культури, танцювальний колектив «Ягідки», ансамбль «Спадщина», солісти Микола Козік, Наталія Капустіна, Олег Биша, Леонід Копилов, Леонід Корінь та ще багато інших талановитих виконавців, несли присутнім неабияку атмосферу свята. Глядачі були в захваті від побаченого, а дехто навіть порівнював цей концерт з концертами, які звикли бачити на найпопулярніших каналах України.
Тетяна ЛИТВИН
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