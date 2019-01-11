Футбольні змагання

3-4 січня у залі спортивної школи проходив турнір серед дітей 2006-2007 років народження, в якому взяли участь 12 команд.
У першій грі наша команда перемогла ДЮСШ Корюківка 2007 р.н – 13:0. У другій грі обіграли чернігівську «Десну» - 7:1. Таким чином закінчили груповий турнір на першому місці.
Далі відбувся міні-турнір за 1-3 місця, де суперниками стали ті команди, які вже отримали перемогу у своїх групах. Це «Олімпієць» смт Гончарівськ і СДЮШОР Юність м.Чернігів (дівчата 2002-2004 р.н).
Перша гра була з дівчатами, які грали дуже відповідально та професійно, та наша команда отримала перемогу – 7:1. У другій грі зійшлися ці ж дівчата та «Олімпієць», як підсумок – 7:3 на користь гостей з Гончарівська.
Таким чином, аби зайняти почесне перше місце, сновській команді було достатньо зіграти в нічию, і вони це зробили без проблем та стали абсолютними чемпіонам.
Кращим гравцем турніру став Б.Колодюк, кращим воротарем Д.Нікитенко. Достойно грали А.Зенченко, І.Ніколаєнко, С.Литвиненко, Ж.Сентябрьова.
У першій грі наша команда перемогла ДЮСШ Корюківка 2007 р.н – 13:0. У другій грі обіграли чернігівську «Десну» - 7:1. Таким чином закінчили груповий турнір на першому місці.
Далі відбувся міні-турнір за 1-3 місця, де суперниками стали ті команди, які вже отримали перемогу у своїх групах. Це «Олімпієць» смт Гончарівськ і СДЮШОР Юність м.Чернігів (дівчата 2002-2004 р.н).
Перша гра була з дівчатами, які грали дуже відповідально та професійно, та наша команда отримала перемогу – 7:1. У другій грі зійшлися ці ж дівчата та «Олімпієць», як підсумок – 7:3 на користь гостей з Гончарівська.
Таким чином, аби зайняти почесне перше місце, сновській команді було достатньо зіграти в нічию, і вони це зробили без проблем та стали абсолютними чемпіонам.
Кращим гравцем турніру став Б.Колодюк, кращим воротарем Д.Нікитенко. Достойно грали А.Зенченко, І.Ніколаєнко, С.Литвиненко, Ж.Сентябрьова.
Комментариев нет:
Отправить комментарий