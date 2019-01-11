Обиратимемо Президента і народних депутатів

У цьому році на нас чекають вибори влади аж двічі: спочатку обиратимемо Президента – 31 березня, а потім Верховну Раду – 27 жовтня.
Кандидати. Вибори глави держави стануть сьомими в історії незалежної України, а от майбутній Президент буде шостим. Обирається він на 5 років.
За українським законодавством кандидатом у Президенти може бути громадянин нашої держави, який досяг 35-річчя, проживає на території України останні 10 років, має право голосу та володіє державною мовою.
Для подання своєї кандидатури у ЦВК потрібно внести грошову заставу в розмірі 2,5 млн гривень. Грошова застава повертається кандидату на посаду Президента у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або в разі виходу до другого туру. Всім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до Державного бюджету.
Реєстрація кандидатів у Президенти розпочалась 31 грудня 2018 року і триватиме до 8 лютого 2019 року. У бюлетені 2014 року було зазначено 21 прізвище, а в цьому році про намір очолити державу заявило 28 осіб. Офіційно зареєстрований на 10 січня 5 кандидатів.
Агітація та виборчі комісії. Кандидат має право проводити передвиборчу агітацію вже наступного дня після офіційної реєстрації. Майданчики для передвиборчих плакатів зобов’язана надати місцева влада. Основну частину агітаційної продукції учасники виборчих перегонів виготовлятимуть власним коштом.
Закон забороняє поширювати матеріали, що закликають до ліквідації незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підриву державної безпеки тощо. Також не допускається «брудна кампанія» проти опонентів – розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про інших кандидатів. Більше того, кандидатам не можна «купувати голоси» виборців. Надання громадянам від кандидатів грошей, подарунків на кшталт гречки, знижок на товари і послуги суперечить законодавству.
Передвиборча агітація повинна завершитись за добу до голосування. Останній дозволений день реклами – 29 березня.
Окружні виборчі комісії створять до 18 лютого, а дільничні – до 12 березня. З нашого району бюлетені везтимуть до ОВК у м.Корюківка.
Голосування. Голосувати за Президента України мають право громадяни, яким виповнилося 18 років. Підсумки голосування ЦВК повинна оголосити до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере 50% +1 голосів, то 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Прогнозують саме такий розвиток подій у цьому році. Діючий Президент Петро Порошенко був обраний за один тур у 2014 році.
Інавгурація. Результати виборів будуть опубліковані в офіційних державних газетах «Голос України» та «Урядовий кур`єр». Інавгурація Президента — церемонія вступу на посаду голови держави має відбутися до 3 червня.
А далі готуватимемося до виборів народних депутатів.
Більш детальну інформацію, яка постійно оновлюється, можна дізнатися на сайті ЦВК.
Підготувала Лариса Мартиненко
Кандидати. Вибори глави держави стануть сьомими в історії незалежної України, а от майбутній Президент буде шостим. Обирається він на 5 років.
За українським законодавством кандидатом у Президенти може бути громадянин нашої держави, який досяг 35-річчя, проживає на території України останні 10 років, має право голосу та володіє державною мовою.
Для подання своєї кандидатури у ЦВК потрібно внести грошову заставу в розмірі 2,5 млн гривень. Грошова застава повертається кандидату на посаду Президента у двох випадках: або в разі перемоги на виборах, або в разі виходу до другого туру. Всім іншим учасникам виборів гроші не повертаються, вони йдуть до Державного бюджету.
Реєстрація кандидатів у Президенти розпочалась 31 грудня 2018 року і триватиме до 8 лютого 2019 року. У бюлетені 2014 року було зазначено 21 прізвище, а в цьому році про намір очолити державу заявило 28 осіб. Офіційно зареєстрований на 10 січня 5 кандидатів.
Агітація та виборчі комісії. Кандидат має право проводити передвиборчу агітацію вже наступного дня після офіційної реєстрації. Майданчики для передвиборчих плакатів зобов’язана надати місцева влада. Основну частину агітаційної продукції учасники виборчих перегонів виготовлятимуть власним коштом.
Закон забороняє поширювати матеріали, що закликають до ліквідації незалежності України, порушення суверенітету і територіальної цілісності, підриву державної безпеки тощо. Також не допускається «брудна кампанія» проти опонентів – розповсюдження завідомо неправдивих відомостей про інших кандидатів. Більше того, кандидатам не можна «купувати голоси» виборців. Надання громадянам від кандидатів грошей, подарунків на кшталт гречки, знижок на товари і послуги суперечить законодавству.
Передвиборча агітація повинна завершитись за добу до голосування. Останній дозволений день реклами – 29 березня.
Окружні виборчі комісії створять до 18 лютого, а дільничні – до 12 березня. З нашого району бюлетені везтимуть до ОВК у м.Корюківка.
Голосування. Голосувати за Президента України мають право громадяни, яким виповнилося 18 років. Підсумки голосування ЦВК повинна оголосити до 10 квітня. Якщо ніхто з кандидатів не набере 50% +1 голосів, то 21 квітня відбудеться другий тур виборів. Прогнозують саме такий розвиток подій у цьому році. Діючий Президент Петро Порошенко був обраний за один тур у 2014 році.
Інавгурація. Результати виборів будуть опубліковані в офіційних державних газетах «Голос України» та «Урядовий кур`єр». Інавгурація Президента — церемонія вступу на посаду голови держави має відбутися до 3 червня.
А далі готуватимемося до виборів народних депутатів.
Більш детальну інформацію, яка постійно оновлюється, можна дізнатися на сайті ЦВК.
Підготувала Лариса Мартиненко
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