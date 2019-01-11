Сновщина очима її жителів. Про що говорять. Про що мріють

10 січня небо посипало Сновщину пухким сніжком. Казковою й білосніжною виглядала і центральна площа райцентру, і самі сновчани, котрих зустрічала, аби поговорити про те, що на слуху: передусім – сьогоднішній день громади, зроблене вчора і заплановане у недалекому майбутньому. Респондентами виявилися люди різного віку й іноді зовсім протилежного бачення ситуації, але, як на мене, щирі й небайдужі до життя, до його проблемних сторін. Не всі погоджувалися на фотознімки, оприлюднення прізвищ – та то не біда, оскільки власна позиція будь-якого громадянина не може піддаватися натиску. Тоді вона й позицією не видаватиметься, а таким собі банальним вибиванням інформації. Мені це не підходило, тому й занотувала думки найбільш активних і відвертих.
Слухаймо! А влада на додачу ще й нехай думає.
Микола Кучер:
– Як колишньому залізничнику, мені хотілося б загострити свою увагу на долі залізничної лікарні, загалом райлікарні, відділення якої потихеньку скорочуються. Люди чекали, що не руїну біля центрального ринку побачать, а житло для медперсоналу. Шкода, що у минулому році внаслідок реформ додалося проблем із поштою, закрились школи, реорганізувалися сільські ФАПи, що загалом знизився рівень життя.
Лариса Дятел, м.Сновськ:
– Переймалась минулого року тим, що багато дітей моїх знайомих виїхали зі Сновська на заробітки до чужих країн, що свої знання і силу віддаватимуть не на розбудову рідного міста, а іноземним державам. Де наші підприємства? Де робота? Оскільки працюю у магазині на площі, хотіла б бачити влітку більше квітів, а взимку – розчищені від снігу тротуари. Кучугури, навалені під ялинками, мені не до вподоби!
Світлана Лєвізорик:
– Що мені запам’яталося із життя громади у році 2018? Асфальт на центральній площі, мільйонна клумба, про яку чи не всюди стільки проговорено і написано. Зроблене усі бачать, хоча і мої друзі, і сусіди, і я вважаємо, що іншою та клумба мала б бути. Почекаємо. Можливо, навесні так забуяє, що милуватимемося, а не бундюкатимемо. Хотіла б мерію попросити звернути увагу на ямки і калюжі по провулку Південному, особливо неподалік мого помешкання.
Олександр Ховпун, м.Сновськ:
– Споглядаючи зроблене, відмічу: вітаю напрацювання у напрямку освітлення вулиць у місті й селах. Це зримо і людям на користь. Гвоздиківка на очах видозмінюється, що не може не тішити. А от у самому Сновську, особливо із площею, не все гаразд. Я беру під сумнів і технологію укладки асфальту, і доцільність такого дороговартісного проекту. Працювати є над чим, думати є над чим. Рекомендував би нашим посадовцям пройтись тротуарами, тією кашею, яка на них лежить внаслідок розчистки від снігу. Рік прийдешній бачу більш стабільним, ніж попередній. Та для цього треба не демагогію розводити, а, засукавши рукави, трудитися. Усім нам – успіхів.
Надія Терещенко, с.В.Щимель:
– Я рада, що минулий рік не приніс нещастя, завершився спокійно, відмінили надзвичайний стан і мої односельці, як і мешканці інших територій, полегшено зітхнули. У Великому Щимелі все непогано. Це одне з найкращих, найвпорядкованіших сіл. Люди усі, наче бджілки. Сніг чиститься, вулиці, як писав «Промінь», немов у Бродвеї. Але не всі. Хочеться, аби проекти по освітленню зачепили усю територію населеного пункту, аби світло горіло трохи довше.
Ольга Солов’янчик, м.Сновськ:
– Я б зазначила, що позитив, хоч і невеличкий, вже є лише на дорогах. Вони будуються, ремонтуються, чистяться. У минулому році це спостерігала, і тепер, на початку нового. Наприклад, моя вулиця Юрія Костюченка, поблизу дев’ятого магазину, завше у порядку. У році, що настав, чекаю миру, добра між людьми, єдності у вирішенні загальних питань. Ну а неподобством вважаю відсутність у центрі міста пристойного туалету. Скажіть владі, хай скоріше візьметься за вирішення цього питання. Ще відзначу красу цьогорічної ялинки. Хай би такими яскравими були всі наші дні.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Слухаймо! А влада на додачу ще й нехай думає.
Микола Кучер:
– Як колишньому залізничнику, мені хотілося б загострити свою увагу на долі залізничної лікарні, загалом райлікарні, відділення якої потихеньку скорочуються. Люди чекали, що не руїну біля центрального ринку побачать, а житло для медперсоналу. Шкода, що у минулому році внаслідок реформ додалося проблем із поштою, закрились школи, реорганізувалися сільські ФАПи, що загалом знизився рівень життя.
Лариса Дятел, м.Сновськ:
– Переймалась минулого року тим, що багато дітей моїх знайомих виїхали зі Сновська на заробітки до чужих країн, що свої знання і силу віддаватимуть не на розбудову рідного міста, а іноземним державам. Де наші підприємства? Де робота? Оскільки працюю у магазині на площі, хотіла б бачити влітку більше квітів, а взимку – розчищені від снігу тротуари. Кучугури, навалені під ялинками, мені не до вподоби!
Світлана Лєвізорик:
– Що мені запам’яталося із життя громади у році 2018? Асфальт на центральній площі, мільйонна клумба, про яку чи не всюди стільки проговорено і написано. Зроблене усі бачать, хоча і мої друзі, і сусіди, і я вважаємо, що іншою та клумба мала б бути. Почекаємо. Можливо, навесні так забуяє, що милуватимемося, а не бундюкатимемо. Хотіла б мерію попросити звернути увагу на ямки і калюжі по провулку Південному, особливо неподалік мого помешкання.
Олександр Ховпун, м.Сновськ:
– Споглядаючи зроблене, відмічу: вітаю напрацювання у напрямку освітлення вулиць у місті й селах. Це зримо і людям на користь. Гвоздиківка на очах видозмінюється, що не може не тішити. А от у самому Сновську, особливо із площею, не все гаразд. Я беру під сумнів і технологію укладки асфальту, і доцільність такого дороговартісного проекту. Працювати є над чим, думати є над чим. Рекомендував би нашим посадовцям пройтись тротуарами, тією кашею, яка на них лежить внаслідок розчистки від снігу. Рік прийдешній бачу більш стабільним, ніж попередній. Та для цього треба не демагогію розводити, а, засукавши рукави, трудитися. Усім нам – успіхів.
Надія Терещенко, с.В.Щимель:
– Я рада, що минулий рік не приніс нещастя, завершився спокійно, відмінили надзвичайний стан і мої односельці, як і мешканці інших територій, полегшено зітхнули. У Великому Щимелі все непогано. Це одне з найкращих, найвпорядкованіших сіл. Люди усі, наче бджілки. Сніг чиститься, вулиці, як писав «Промінь», немов у Бродвеї. Але не всі. Хочеться, аби проекти по освітленню зачепили усю територію населеного пункту, аби світло горіло трохи довше.
Ольга Солов’янчик, м.Сновськ:
– Я б зазначила, що позитив, хоч і невеличкий, вже є лише на дорогах. Вони будуються, ремонтуються, чистяться. У минулому році це спостерігала, і тепер, на початку нового. Наприклад, моя вулиця Юрія Костюченка, поблизу дев’ятого магазину, завше у порядку. У році, що настав, чекаю миру, добра між людьми, єдності у вирішенні загальних питань. Ну а неподобством вважаю відсутність у центрі міста пристойного туалету. Скажіть владі, хай скоріше візьметься за вирішення цього питання. Ще відзначу красу цьогорічної ялинки. Хай би такими яскравими були всі наші дні.
Розмовляла Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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