В області на 10 дівчат – 8 хлопців

В Україні, як і в більшості держав ЄС, чоловіча стать менш чисельна за жіночу. Проте є й країни, де чисельна перевага за чоловіками (Люксембург, Мальта та Швеція).
На Чернігівщині 45% усього населення складають чоловіки (460 тис.). У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення припадає 1201 жінка (тобто на 10 дівчат – 8 хлопців).
І це при тому, що хлопчиків на світ з`являється більше, ніж дівчаток. У 2017 році серед народжених – 3822 хлопчики та 3751 дівчинка.
Чоловіки Чернігівщини одні з найстарших в Україні. За розрахунками, їхній середній вік – 40 років, проте вони в середньому на 6 років молодші за жінок.
Одружуються найчастіше представники сильної статі у віці 25–29 років. У цьому ж віці здебільшого вони стають батьками. Проте хатніми справами чоловіки займаються менш активно, ніж жінки, тому вони очолюють лише 41% домогосподарств в області.
Традиційно «чоловічими» сферами прикладання праці є сільське господарство, промисловість, будівництво та транспорт. За виконану роботу чоловіки отримують винагороду майже на чверть вищу, ніж жінки, та відпрацьовують більше робочого часу.
Більш освіченими прагнуть бути жінки. Так, у коледжах, технікумах, училищах юнаки складають понад третину (36%) студентів, в університетах, академіях, інститутах – 47%.
Чоловіки на Чернігівщині, як і в Україні в цілому, живуть менше, ніж жінки: їхня середня очікувана тривалість життя при народженні – 66 років, а жінок – 77.
На Чернігівщині 45% усього населення складають чоловіки (460 тис.). У розрахунку на кожну тисячу чоловічого населення припадає 1201 жінка (тобто на 10 дівчат – 8 хлопців).
І це при тому, що хлопчиків на світ з`являється більше, ніж дівчаток. У 2017 році серед народжених – 3822 хлопчики та 3751 дівчинка.
Чоловіки Чернігівщини одні з найстарших в Україні. За розрахунками, їхній середній вік – 40 років, проте вони в середньому на 6 років молодші за жінок.
Одружуються найчастіше представники сильної статі у віці 25–29 років. У цьому ж віці здебільшого вони стають батьками. Проте хатніми справами чоловіки займаються менш активно, ніж жінки, тому вони очолюють лише 41% домогосподарств в області.
Традиційно «чоловічими» сферами прикладання праці є сільське господарство, промисловість, будівництво та транспорт. За виконану роботу чоловіки отримують винагороду майже на чверть вищу, ніж жінки, та відпрацьовують більше робочого часу.
Більш освіченими прагнуть бути жінки. Так, у коледжах, технікумах, училищах юнаки складають понад третину (36%) студентів, в університетах, академіях, інститутах – 47%.
Чоловіки на Чернігівщині, як і в Україні в цілому, живуть менше, ніж жінки: їхня середня очікувана тривалість життя при народженні – 66 років, а жінок – 77.
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