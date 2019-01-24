четверг, 24 января 2019 г.

Майже пудова свинка знайшла нову господиню

Цьогорічне вручення головної інтриги всієї новорічної акції було дещо несхожим на попередні. Ясна річ, цією інтригою було поросятко… Саме про нього мріяв чи не кожний передплатник «Променя». Бо ж тільки й чути доводилося: «От якби мені виграти хрюшу!» А Ніна Михайлівна Семак, мешканка ІІ-го провулку Залізничного, що у Сновську, про подібний трофей навіть і не думала, і гадки не мала його здобути.


Квитанцію на розіграш забрала сусідка, котра – чи жартома, чи всерйоз – промовила: «Ось побачиш, Ніно, буде тобі свинка!» Наче  у воду дивилася, бо якраз гарнючу, білу свинку і привіз Ніні Михайлівні головний наш спонсор, добрий друг і надійний помічник газети, директор ПСП ім.Ватутіна Володимир Жолобецький. Сам знайшов адресу, сам вручив майже пудовий приз, якого в мішку ледь втримати вдавалося. Схоже,  що  дуже свинка поспішала до хлівця нової господині. А у тому, що Ніна Михайлівна господиня на славу, сумніватися не доводилося. І в хаті, і у дворі у неї – як у віночку. Раніше, коли жила у Старій Рудні, на фермі  трудилася, була і завідуючою, і обліковцем, і за телятками доглядала. Словом, до нового  хазяйства нашій героїні не звикати, яким чином із ним обходитися – відомо…
Знає, як годувати, няньчитися з маленьким не з теорії, а з практики. А коли виросте, на свіжину обіцяла запросити. Хоча й інші також колись щось подібне  промовляли. Знайте, друзі, ми жодного ще разу підсмаженого  м’ясця із сальцем  і не покуштували…
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора

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