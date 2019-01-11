П’ять символів року тримає у господарстві Олена Костюченко

Вирощувати поросят жінка почала давно, спершу переважно для себе, потім і на продаж. Зараз у господарстві тримає чотири великих свині та маленьке поросятко.
Рік Жовтої Земляної Свинки, на її думку, буде щасливим, бо ця тваринка за своєю природою досить миролюбна, а ще приносить достаток та благополуччя у родину. Цікаво те, що всі родичі у родині її брата народилися саме у рік Свині, тому й зустрічати цей Новий рік було вдвічі приємніше. А святкували його традиційно вдома, з родиною.
Нині Олена Іванівна домогосподарка. І хоч вона постійно вдома, нудьгувати їй немає коли, бо вести домашнє господарство – справа не з легких. Про відпочинок жінка може тільки мріяти, адже поїхати кудись через худобу не вдається. Саме тому по-справжньому відпочиває вона лише у лісі. Збирає гриби, ягоди, любить фотографувати природу, просто прогулюватися та милуватися її красою. А ще обожнює квіти. Багато їх квітне як надворі, так і в будинку. Фіалки – найулюбленіші, бо цвітуть довго, і виглядають красиво. І навіть зараз, коли на вулиці мороз та снігопад, в оселі Олени Іванівни різнобарвні фіалки радують око та покращують настрій не лише їй самій, а й усій родині.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Рік Жовтої Земляної Свинки, на її думку, буде щасливим, бо ця тваринка за своєю природою досить миролюбна, а ще приносить достаток та благополуччя у родину. Цікаво те, що всі родичі у родині її брата народилися саме у рік Свині, тому й зустрічати цей Новий рік було вдвічі приємніше. А святкували його традиційно вдома, з родиною.
Нині Олена Іванівна домогосподарка. І хоч вона постійно вдома, нудьгувати їй немає коли, бо вести домашнє господарство – справа не з легких. Про відпочинок жінка може тільки мріяти, адже поїхати кудись через худобу не вдається. Саме тому по-справжньому відпочиває вона лише у лісі. Збирає гриби, ягоди, любить фотографувати природу, просто прогулюватися та милуватися її красою. А ще обожнює квіти. Багато їх квітне як надворі, так і в будинку. Фіалки – найулюбленіші, бо цвітуть довго, і виглядають красиво. І навіть зараз, коли на вулиці мороз та снігопад, в оселі Олени Іванівни різнобарвні фіалки радують око та покращують настрій не лише їй самій, а й усій родині.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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