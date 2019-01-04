пятница, 4 января 2019 г.

Освяченою Богом дорогою йшов Олег Кравченко до своєї книги




Ця книга вже побачила світ, отримала непідробно високу оцінку на столичній презентації, навіть потрапила на поличку нашої, сновської, бібліотеки. На видному місці вона і у моєму кабінеті. Понад те, дуже хотілося, аби про «My Flash Drive» знало ще ширше коло людей, наших читачів.
Легко слово мовиться, але довго справа робиться. Ось і ці вірші та проза різних літ (розділи «Від юності до сивини»), автобіографічна повість («Летаргія») творилися і довгими зимовими вечорами, і на сході весняного сонця, у миті, коли душа співала й тужила, коли просто хотілося писати, виливаючи на папір – делікатно, професійно – перелік серйозних життєвих віх, проблем державних, ран людських. У своєму творчому доробку Олег Олексійович Кравченко -  OleOleKra, відомий  київський журналіст, поет і прозаїк, вмістив глибокі філософські роздуми, сатиру, гумор, пародії, присвяти, переклади, громадянську і любовну лірику, розповіді про українських патріотів,  героїв АТО, їхню велич духу, прагнення зберегти державу з її кордонами, усе те, чим, власне, живе сьогодні наша  спільнота.
До книги увійшла і перша частина автобіографічної повісті «Летаргія» і, як здалося, туди потрапила частинка серця автора. Серця, безмежно відданого народу і Богу. Недарма перші рядки книги починаються зізнанням «Я люблю День народження Бога».
«…Я люблю День народження Бога,
Коли ніжністю повниться світ,
Відлітають і біль, і тривога,
І шепчу я різдвяний завіт.
І всім серцем звертаюсь до Того,
Хто страждання на себе прийняв,
І прошу освятити дорогу,
Що в житті я для себе обрав.
Нам буття доленосного грані
Віфлеємська зоря осява.
І в день перший, і в самий останній
Його правда всіх нас зігріва.
Тож святкуй День народження Бога,
В його сяйві – тепло, як ніде,
А освячена Богом дорога
Хай до раю тебе приведе».
Любімо ж і ми Бога, любімо буття, у якому є такі особистості, як Олег Олексійович, у якому, зрештою, є ми.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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