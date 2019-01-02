ЧАСТКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ ЗБІЛЬШЕНО ДО 9,3759%

27 грудня 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив зміни до пропорцій розподілу єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, відповідно до яких збільшено частку ЄСВ, що спрямовується на реалізацію гарантій у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Частку єдиного внеску збільшено на 0,2287 відсотка – з 9,1472, що діяли з липня 2017 року, до 9,3759 відсотка.
Комментариев нет:
Отправить комментарий