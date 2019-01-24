Сновська ЦРЛ переповнена хворими на грип та ГРВІ

У Сновську лікарню продовжують масово звертатися люди із симптомами ГРВІ та грипу. Лише
з 15 по 22 січня звернулися 399 людей, з них 199 дітей. 276 хворим поставили діагноз ГРВІ (з них 154 дитини) та 123 – грип (45 дітей).
Лікарня переповнена. Не вистачає ліжок у дитячому, інфекційному, терапевтичному відділеннях. Приміром, у одному з відділень, розрахованому на 156 ліжок, перебувало більше 200 хворих. Саме тому десять додаткових ліжок для дітей поставили у колишньому гінекологічному відділенні, яке до цього часу було закрите.
Зазначимо, що протягом цього тижня всі школи району знаходилися на карантині. Чи продовжиться він - остаточно вирішать сьогодні на нараді. Моніторинг рівня захворюваності дітей проходить щоденно.
Тетяна ЛИТВИН
з 15 по 22 січня звернулися 399 людей, з них 199 дітей. 276 хворим поставили діагноз ГРВІ (з них 154 дитини) та 123 – грип (45 дітей).
Лікарня переповнена. Не вистачає ліжок у дитячому, інфекційному, терапевтичному відділеннях. Приміром, у одному з відділень, розрахованому на 156 ліжок, перебувало більше 200 хворих. Саме тому десять додаткових ліжок для дітей поставили у колишньому гінекологічному відділенні, яке до цього часу було закрите.
Зазначимо, що протягом цього тижня всі школи району знаходилися на карантині. Чи продовжиться він - остаточно вирішать сьогодні на нараді. Моніторинг рівня захворюваності дітей проходить щоденно.
Тетяна ЛИТВИН
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