Олена Компанець: «Районка перейшла трьохтисячний рубіж!»

Газета наша житиме!!! І вже 4 січня завітає до ваших поштових скриньок, ваших сердець… Сердечно дякую за підтримку вам, мої надійні друзі, вам, дорогі поштовики, ваш, шановні депутати і підприємці, вам, найкращі на землі сновчани!
І обіцяю, що командою ТОВ «Промінь-Медіа» (а вона – прекрасна!) ми й надалі інформуватимемо сільчан і містян про найголовніші події в житті нашої громади. Із Різдвом Христовим, милі! Давайте зустрічати його з наповненими надією і вірою серцями, зі сподіваннями на краще! Давайте підтримувати одне одного – словом і ділом, любити – життя і Бога! Не можу не згадати цього разу і наших захисників, учасників операції об’єднаних сил, серед яких і журналіст «Променя» Олег Мірошниченко. Тримайтеся! Вірте у перемогу. Ми - з вами й охоче розповідатимемо про вашу високу громадянську позицію, патріотизм і любов до України.
Зі святом, друзі! Зі святом, газето!
І обіцяю, що командою ТОВ «Промінь-Медіа» (а вона – прекрасна!) ми й надалі інформуватимемо сільчан і містян про найголовніші події в житті нашої громади. Із Різдвом Христовим, милі! Давайте зустрічати його з наповненими надією і вірою серцями, зі сподіваннями на краще! Давайте підтримувати одне одного – словом і ділом, любити – життя і Бога! Не можу не згадати цього разу і наших захисників, учасників операції об’єднаних сил, серед яких і журналіст «Променя» Олег Мірошниченко. Тримайтеся! Вірте у перемогу. Ми - з вами й охоче розповідатимемо про вашу високу громадянську позицію, патріотизм і любов до України.
Зі святом, друзі! Зі святом, газето!
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