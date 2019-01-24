Думки про поштарів у Тихоновичах розділилися

На пошті у Тихоновичах завжди було людно. Люди приходили сюди не лише виписувати улюблені газети, а й купити потрібні товари, заплатити за послуги, поповнити рахунок на телефон. Працювали там дві листоноші Наталія Коноваленко (на фото 1) та Наталія Циганок.
Після впровадження нової реформи поштове відділення в селі закрили. Натомість виділили окрему кімнату у приміщенні сільської ради. Саме сюди тепер щовівторка приходять люди, аби скористатися необхідними послугами. Позитивним моментом є те, що залишилася працювати Наталія Олексіївна, до якої за 22 роки звикли всі мешканці Тихонович.
Порозмовляти вдалося і з начальником пересувного відділення Іриною Миголь (на фото 2) та листоношею Іриною Кугук, які якраз у вівторок привезли пенсію у село.
- Люди говорять різне, але ми чітко виконуємо свою роботу та обов’язки, а інколи навіть більше. Бувало, що сама ставала на стільчик і знімала показники, в однієї бабусі доводилося і лампочку вкручувати, бо сиділа в темряві і думала, що сталася поломка серйозна. Для тих стареньких, які не вміють передавати покази лічильника, я залишила свій номер телефона, і тепер, в перші дні місяця, мені дзвонять і диктують показання, а я вже потім передаю їх самостійно.
Деякі газети доставляємо у вівторок, а деякі привозимо у суботу, по дорозі до Гути Студенецької. Звичайно, дуже сильно полегшує нам роботу і допомагає Наталія Коноваленко, яку тут всі знають та поважають, - розповідає Ірина Кугук.
Думки про нових поштарів у селян різні. Хтось страшенно незадоволений чи то затримкою періодики, чи то неможливістю відправити, чи вчасно забрати посилку, а хтось, навпаки, вважає, що кардинальних змін не сталося і все цілком прийнятне, як і саме пересувне відділення. Тут, як то кажуть, скільки людей – стільки й думок.
Тетяна ЛИТВИН
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