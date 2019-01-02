НАБУЛА ЧИННОСТІ ПОСТАНОВА ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ КОНТРОЛЮ ЗА ЕФЕКТИВНІСТЮ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРАЦЮЮЧИХ

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До механізму забезпечення працюючих реабілітаційним лікуванням у санаторно-курортних закладах за кошти Фонду соціального страхування України внесено зміни, якими посилено контроль за обсягом і вартістю надання послуг. Відповідне рішення правління ФССУ ухвалило 12 грудня, зміни набули чинності 28.12.2018.
Програму реабілітації розширено оцінкою ефективності лікування, яка надається за клініко-лабораторними, функціональними і гемодинамічними показниками. Фіксується клініко-функціональний стан і загальний результат відновного лікування.
У програмі лікування зазначається попередньо погоджений перелік послуг, який залежить від профілю медичної реабілітації.
«Щодо кожної послуги є інформація не лише про призначення, але й про факт отримання послуги пацієнтом. Якщо відбуваються зміни у призначеному лікуванні, їх письмово обґрунтовують, а скасовану процедуру замінюють на іншу в межах вартості на курс. Після закінчення лікування програму підписують лікуючий лікар, керівництво санаторно-курортного закладу та сам пацієнт. Це дозволяє застрахованим особам бачити та контролювати повноту пройденої реабілітації. Після підписання програму лікування передають до Фонду для аналізу результатів», – говорить голова правління Фонду Володимир Саєнко.
Фонд соціального страхування України компенсує вартість проходження відновного лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів у розмірі 100% вартості для всіх застрахованих (офіційно працевлаштованих) осіб за наявності медичної потреби.
За оперативними даними упродовж 2018 року реабілітаційним лікування за рахунок коштів ФССУ було забезпечено понад 33 тис. застрахованих осіб.
Для отримання реабілітації за кошти Фонду, після надання висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності реабілітації за певним профілем, лікувальний заклад повідомляє про це робочий орган Фонду. Не пізніше наступного дня у стаціонар лікарні до пацієнта прибуває фахівець Фонду, який за наданим паспортом та ідентифікаційним кодом самостійно перевіряє, чи є особа застрахованою, та разом із хворим заповнює заяву на відновне лікування. Пацієнт самостійно обирає санаторно-курортний заклад, у якому буде проходити лікування. У відповідь на отриману заяву, санаторно-курортний заклад надсилає протягом одного робочого дня органу Фонду згоду про надання послуг із реабілітаційного лікування застрахованій особі та перелік послуг із реабілітаційного лікування. Укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторно-курортним закладом і застрахованою особою, після чого здійснюється направлення пацієнта зі стаціонару лікарні для проходження відновного лікування.
Прес-служба Фонду соціального страхування України
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