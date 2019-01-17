Вуличне освітлення в ОТГ

У січні 2019 року підключені до електромереж лінії вуличного освітлення в селах Стара Рудня,
Заріччя та Сновське, які були збудовані в кінці минулого року за кошти субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ. Як повідомлялось раніше, у 2018 році реалізовано 14 проектів по реконструкції вуличного освітлення в селах Тихоновичі, Стара Рудня, Низківка, Заріччя, Гірськ, Суничне, Сновське, Нові Боровичі, Гвоздиківка та в м. Сновськ (вул. Б. Хмельницького).
Загалом прокладено 21,5 км вуличних електромереж, встановлено 229 світлоточок на суму 2191,8 тис. грн. Робота щодо освітлення вулиць населених пунктів буде продовжена і в поточному році.
і Відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради
Заріччя та Сновське, які були збудовані в кінці минулого року за кошти субвенції державного бюджету на розвиток інфраструктури ОТГ. Як повідомлялось раніше, у 2018 році реалізовано 14 проектів по реконструкції вуличного освітлення в селах Тихоновичі, Стара Рудня, Низківка, Заріччя, Гірськ, Суничне, Сновське, Нові Боровичі, Гвоздиківка та в м. Сновськ (вул. Б. Хмельницького).
Загалом прокладено 21,5 км вуличних електромереж, встановлено 229 світлоточок на суму 2191,8 тис. грн. Робота щодо освітлення вулиць населених пунктів буде продовжена і в поточному році.
і Відділ економічного розвитку та інвестицій міської ради
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