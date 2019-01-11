Вже є перші хворі

Як повідомив «Променю» сімейний лікар, завідувач Сновської амбулаторії ЗПСМ Анатолій Королецький, у Сновському районі з початком року з’явилися випадки захворювання на грип.
За перші десять днів нового року до лікарні звернулися 63 хворі на ГРВІ (з них 27 дітей) та троє людей із симптомами грипу. Для порівняння, в останні дні 2018-го було 56 хворих ГРВІ (з них 26 дітей) та жодного хворого грипом.
Лікар нагадує, що для того, аби знизити вірогідність захворювання грипом, слід робити щеплення. Вакцину можна придбати в аптеках міста, її вартість коливається від 300 грн.
Важливо розуміти та знати як відрізнити симптоми грипу від ГРВІ.
Грип: раптове погіршення самопочуття; температура тіла 39-40 градусів, вона підвищується раптово і зберігається протягом 3-4 днів; є інтоксикація, яскраво виражена тим, що людину морозить, у неї сильний головний біль, ломота в м’язах, біль під час руху очних яблук; нежить і закладеність носа з’являються не раніше ніж на 2-3 добу виникнення хвороби; чхання відсутнє; біль та почервоніння у горлі – лише на другу добу; кашель викликаний болем за грудиною; часто виникає почервоніння очей; підвищена стомлюваність; безсоння може зберігатися протягом 2-3 тижнів після хвороби.
ГРВІ: швидке погіршення самопочуття; температура тіла завжди вища 38; інтоксикація виражається підвищеною стомлюваністю; нежить і закладеність носа виникає в перші дні; завжди присутнє чхання; біль та почервоніння у горлі виникає поряд з кашлем; дискомфорту в очах немає; стомлюваність та безсоння може виникнути лише на тлі високої температури.
Якщо у вас виникли ці симптоми, одразу звертайтеся до лікаря. Пам’ятайте, що неправильне лікування в домашніх умовах може дати ускладнення.
Тетяна ЛИТВИН
За перші десять днів нового року до лікарні звернулися 63 хворі на ГРВІ (з них 27 дітей) та троє людей із симптомами грипу. Для порівняння, в останні дні 2018-го було 56 хворих ГРВІ (з них 26 дітей) та жодного хворого грипом.
Лікар нагадує, що для того, аби знизити вірогідність захворювання грипом, слід робити щеплення. Вакцину можна придбати в аптеках міста, її вартість коливається від 300 грн.
Важливо розуміти та знати як відрізнити симптоми грипу від ГРВІ.
Грип: раптове погіршення самопочуття; температура тіла 39-40 градусів, вона підвищується раптово і зберігається протягом 3-4 днів; є інтоксикація, яскраво виражена тим, що людину морозить, у неї сильний головний біль, ломота в м’язах, біль під час руху очних яблук; нежить і закладеність носа з’являються не раніше ніж на 2-3 добу виникнення хвороби; чхання відсутнє; біль та почервоніння у горлі – лише на другу добу; кашель викликаний болем за грудиною; часто виникає почервоніння очей; підвищена стомлюваність; безсоння може зберігатися протягом 2-3 тижнів після хвороби.
ГРВІ: швидке погіршення самопочуття; температура тіла завжди вища 38; інтоксикація виражається підвищеною стомлюваністю; нежить і закладеність носа виникає в перші дні; завжди присутнє чхання; біль та почервоніння у горлі виникає поряд з кашлем; дискомфорту в очах немає; стомлюваність та безсоння може виникнути лише на тлі високої температури.
Якщо у вас виникли ці симптоми, одразу звертайтеся до лікаря. Пам’ятайте, що неправильне лікування в домашніх умовах може дати ускладнення.
Тетяна ЛИТВИН
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