Заплановані питання підтримку знайшли

28 грудня продовжувала свою роботу чергова сесія міськради. Цього разу за участю необхідної для прийняття рішень кількості депутатів.
Головував на ній очільник громади Олександр Медведьов, а у числі запрошених були голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко. Усі вони виступили і зі словами поздоровлень із Новорічно-Різдвяними святами, і відповідями на поставлені запитання. Я про О.О. Медведьова, якому доводилося коментувати і деяких промовців, і звернення присутніх у залі інших зареєстрованих осіб, уточнювати певні робочі й регламентні ситуації.
Блок бюджетних питань озвучувала керуюча фінансовим відділом Ліна Савченко, орендних – секретар Наталія Самойлова, земельних – головний спеціаліст земвідділу Вікторія Нікітенко. Про присвоєння чергового рангу міському голові – мотивувала завідуюча оргкадровим відділом Тетяна Сухобок. Із клопотанням про передачу в оренду майна управління освіти ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства» виступила головний освітянин громади Олена Коваленко.
Також значна увага присутніх була приділена роз’яснювальному виступу одного із провідних фахівців училища Миколи Баги. Він деталізував головні моменти, пов’язані зі спірним питанням щодо реалізації проекту «Парк на воді» і такої собі рекреаційної зони, де б проходили практику учні – майбутні спеціалісти виробничих професій, де б просто можна було відпочити і помилуватися природою.
З усіх цих та інших питань сесія прийняла схвальні рішення. Зазначу, що головним із них все-таки стало – бюджетне. Рішення, завдяки якому медики й педагоги, працівники культури і апарату міськради у Новий рік увійшли із зарплатою.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
P.S. До речі, на репліки стосовно темпів розгляду порядку денного скажу так: все правильно! На сесії не повинен домінувати балаган, оскільки все на неї винесене проходить ретельне вивчення на комісіях. На їхніх засіданнях звучать і довгі дискусії, і компромісні варіанти майбутніх сесійних рішень.
Головував на ній очільник громади Олександр Медведьов, а у числі запрошених були голови РДА й райради Валерій Радібеда та Ніна Кухаренко. Усі вони виступили і зі словами поздоровлень із Новорічно-Різдвяними святами, і відповідями на поставлені запитання. Я про О.О. Медведьова, якому доводилося коментувати і деяких промовців, і звернення присутніх у залі інших зареєстрованих осіб, уточнювати певні робочі й регламентні ситуації.
Блок бюджетних питань озвучувала керуюча фінансовим відділом Ліна Савченко, орендних – секретар Наталія Самойлова, земельних – головний спеціаліст земвідділу Вікторія Нікітенко. Про присвоєння чергового рангу міському голові – мотивувала завідуюча оргкадровим відділом Тетяна Сухобок. Із клопотанням про передачу в оренду майна управління освіти ДПТНЗ «Сновське вище професійне училище лісового господарства» виступила головний освітянин громади Олена Коваленко.
Також значна увага присутніх була приділена роз’яснювальному виступу одного із провідних фахівців училища Миколи Баги. Він деталізував головні моменти, пов’язані зі спірним питанням щодо реалізації проекту «Парк на воді» і такої собі рекреаційної зони, де б проходили практику учні – майбутні спеціалісти виробничих професій, де б просто можна було відпочити і помилуватися природою.
З усіх цих та інших питань сесія прийняла схвальні рішення. Зазначу, що головним із них все-таки стало – бюджетне. Рішення, завдяки якому медики й педагоги, працівники культури і апарату міськради у Новий рік увійшли із зарплатою.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
P.S. До речі, на репліки стосовно темпів розгляду порядку денного скажу так: все правильно! На сесії не повинен домінувати балаган, оскільки все на неї винесене проходить ретельне вивчення на комісіях. На їхніх засіданнях звучать і довгі дискусії, і компромісні варіанти майбутніх сесійних рішень.
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