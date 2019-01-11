Достойний виступ наших юних баяністів

7 – 9 грудня 2018 року у старовинному місті Дрогобич Львівської області відбувся ХІ Всеукраїнський Відкритий конкурс баяністів-акордеоністів «ВІЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ», який об`єднав музикантів України, Білорусі, Латвії та Італії. До складу високоповажного журі були запрошені відомі митці, композитори, педагоги України та зарубіжжя.
Вперше юні баяністи зі Сновська взяли участь у професійному конкурсі такого рівня та стали лауреатами: Михальченко Дарина – 2 премія, ансамбль баяністів «Мажор» (Михальченко Дарина, Мельник Маргарита, Шевченко Анастасія, Литвиненко Сергій, Душаєв Роман) - 3 премія!
Мистецький форум був насиченим та цікавим. Він включав в себе не тільки конкурс, а й концерти, виставку сучасних інструментів творчого проекту «Шиян. Молоченко», презентацію нотної літератури, майстер-клас професора Миколи Севрюкова із Білорусії та Міжнародну науково-практичну конференцію, де виступила у якості доповідача наш викладач Світлана Кузьменко.
Безмежні емоції, величезний досвід, спілкування, нові друзі, незабутня екскурсія до Львова, зустріч з мером Львова Андрієм Садовим, конкурсні змагання, виступ ансамблю «Мажор» на Гала-концерті – все це залишається в пам`яті та серцях учасників поїздки.
Щиро дякуємо всім, хто підтримав прагнення дітей у професійному розвитку: Сновській міській раді на чолі з Олександром Медведьовим, начальнику відділу культури та туризму Наталії Добненко, директору Сновської дитячої музичної школи ім. Рахліна Ользі Свистуновій, депутату Сергію Виблову, підприємцям Сергію Скоробогатьку, Сергію Веселому, Наталії Гончаренко, ПСП «Прогрес». Особливо хочеться подякувати Олександру Веселому, підприємцю-меценату, який разом з іншими благодійниками без вагань допоміг здійснити дитячі мрії! Бажаємо всім вам здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, миру та достатку, нехай збувається все задумане. Велике спасибі за розуміння, підтримку і часточку душі, подаровану нашим дітям!
З глибокою повагою та
щирою подякою - батьки.
Вперше юні баяністи зі Сновська взяли участь у професійному конкурсі такого рівня та стали лауреатами: Михальченко Дарина – 2 премія, ансамбль баяністів «Мажор» (Михальченко Дарина, Мельник Маргарита, Шевченко Анастасія, Литвиненко Сергій, Душаєв Роман) - 3 премія!
Мистецький форум був насиченим та цікавим. Він включав в себе не тільки конкурс, а й концерти, виставку сучасних інструментів творчого проекту «Шиян. Молоченко», презентацію нотної літератури, майстер-клас професора Миколи Севрюкова із Білорусії та Міжнародну науково-практичну конференцію, де виступила у якості доповідача наш викладач Світлана Кузьменко.
Безмежні емоції, величезний досвід, спілкування, нові друзі, незабутня екскурсія до Львова, зустріч з мером Львова Андрієм Садовим, конкурсні змагання, виступ ансамблю «Мажор» на Гала-концерті – все це залишається в пам`яті та серцях учасників поїздки.
Щиро дякуємо всім, хто підтримав прагнення дітей у професійному розвитку: Сновській міській раді на чолі з Олександром Медведьовим, начальнику відділу культури та туризму Наталії Добненко, директору Сновської дитячої музичної школи ім. Рахліна Ользі Свистуновій, депутату Сергію Виблову, підприємцям Сергію Скоробогатьку, Сергію Веселому, Наталії Гончаренко, ПСП «Прогрес». Особливо хочеться подякувати Олександру Веселому, підприємцю-меценату, який разом з іншими благодійниками без вагань допоміг здійснити дитячі мрії! Бажаємо всім вам здоров’я, злагоди, взаєморозуміння, миру та достатку, нехай збувається все задумане. Велике спасибі за розуміння, підтримку і часточку душі, подаровану нашим дітям!
З глибокою повагою та
щирою подякою - батьки.
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