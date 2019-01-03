Одразу три перші місця привезла до Сновська Євгенія Гордюк

Нещодавно в Києві відбувся XVIІI фестиваль дитячої моди «Зимові візерунки», який проходив в ТРЦ «ART-MALL». Талановиті дизайнери з різних куточків України мали можливість продемонструвати там свої колекції.
Всього в показі взяли участь 120 моделей з 9 до 19 років. Колекції були представлені в чотирьох напрямах: етно-стиль, арт-мода, прет-а-порте та аксесуари.
Представити загалу свою колекцію вирішила і дизайнер, хореограф, режисер, керівник театру танцю та моди «Fashion Zone» Євгенія Гордюк. До речі, це був єдиний дизайнер з провінції, якому вдалося здивувати не лише глядачів, але і журі.
Вона представила глядачам дві колекції в стилі прет-а-порте «Перламутровый бриз в морском стиле» та зовсім нову «Girls in black» в готичному стилі, а також колекцію шляпок у номінації аксесуари «Кокетливий рай шляп».
У всіх цих номінаціях дизайнерка виборола перші місця, обійшовши своїх конкурентів зі столиці та інших великих міст України.
Оцінювали творчість та креативність дизайнерів, а також роботу моделей найвідоміші та професійні члени журі, серед яких засновник наукової школи прогнозування моди в Україні Ліана Білякович, координатор платформи розвитку і підтримки дизайнерів «New fashion zone» Олеся Тарасенко, засновник суспільної організації «ArtFoundation» Наталія Білевич, а також відомі моделі та редактори престижних журналів.
Євгенія Гордюк зі своїми вихованцями отримала запрошення на участь у показі, який відбудеться у Мілані та Парижі.
Своїми досягненнями дизайнер вкотре доводить, що у такому маленькому містечку як Сновськ є дуже багато талановитих та креативних дітей. І дуже важливо вчасно помітити цей талант та розвивати його далі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву учасниць
Всього в показі взяли участь 120 моделей з 9 до 19 років. Колекції були представлені в чотирьох напрямах: етно-стиль, арт-мода, прет-а-порте та аксесуари.
Представити загалу свою колекцію вирішила і дизайнер, хореограф, режисер, керівник театру танцю та моди «Fashion Zone» Євгенія Гордюк. До речі, це був єдиний дизайнер з провінції, якому вдалося здивувати не лише глядачів, але і журі.
Вона представила глядачам дві колекції в стилі прет-а-порте «Перламутровый бриз в морском стиле» та зовсім нову «Girls in black» в готичному стилі, а також колекцію шляпок у номінації аксесуари «Кокетливий рай шляп».
У всіх цих номінаціях дизайнерка виборола перші місця, обійшовши своїх конкурентів зі столиці та інших великих міст України.
Оцінювали творчість та креативність дизайнерів, а також роботу моделей найвідоміші та професійні члени журі, серед яких засновник наукової школи прогнозування моди в Україні Ліана Білякович, координатор платформи розвитку і підтримки дизайнерів «New fashion zone» Олеся Тарасенко, засновник суспільної організації «ArtFoundation» Наталія Білевич, а також відомі моделі та редактори престижних журналів.
Євгенія Гордюк зі своїми вихованцями отримала запрошення на участь у показі, який відбудеться у Мілані та Парижі.
Своїми досягненнями дизайнер вкотре доводить, що у такому маленькому містечку як Сновськ є дуже багато талановитих та креативних дітей. І дуже важливо вчасно помітити цей талант та розвивати його далі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву учасниць
Комментариев нет:
Отправить комментарий