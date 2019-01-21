Співали так, наче солов’ї повернулись

Щедрувальників у Святвечір у нашому краї вродило рясно. Ходили дітвора і дорослі, виспівуючи веселі пісні, даруючи привітні усмішки, зичачи добра і здоров’я. Особливо не цуралися імпровізацій сільчани. Взяти б хоча хотуничан. Життєрадісні, легкі на підйом очільниця тамтешнього клубу Лариса Безручко разом з художнім керівником Світланою Вовчок, залучивши на підмогу місцевого жителя Анатолія Коваленка, об’їхали його конем чи не усе село. У кожній оселі побули, кожному господарю гарний настрій принесли. Причепурені, розмальовані, ще й конячку, і сани перетворили у казкових героїв, таких симпатичних і кумедних. Втілювати задумане в життя допомагали Тетяна Процька, Олександр та Христина Слободчикові.
Не можемо не показати ось таку сновську лялькову щедрувальничку, що навіть літеру «р» не вимовляючи, новорічні присвяти так заводила, наче соловейко щебетав. Розумничка та й годі! І мама її, як квіточка.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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