До уваги виборців району

31 березня 2019 року відбудуться вибори Президента України. Кожен виборець району має право звернутись до відділу ведення Державного реєстру виборців Сновської РДА, маючи при собі паспорт громадянина України, та перевірити свої персональні дані, що занесені до Державного реєстру виборців.
Особливо це стосується таких виборців: якщо ви після останніх виборів вже маєте 18 років; набули громадянства України; змінили прізвище, ім’я, по батькові чи місце проживання; повернулися після проходження строкової військової служби; з місць позбавлення волі; якщо під час останніх виборів у списках виборців ви виявили неточності щодо ваших даних або були відсутні у списках.
Згідно із законодавством, не пізніше, як за вісім днів до дня голосування, всім виборцям району, які зареєстровані, принесуть іменне запрошення на вибори. У цьому запрошенні вам повідомлять про включення вас до попереднього списку виборців вашої виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (НСП), одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування (вдома).
Виборці, які в день проведення голосування перебуватимуть не за місцем своєї постійної реєстрації, можуть звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, маючи при собі паспорт громадянина України, та подати мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
Звернутися із зазначених питань до відділу ведення Державного реєстру виборців Сновської райдержадміністрації потрібно до 25 березня 2019 року включно.
ЦВК надає можливість кожному виборцю перевірити свої дані в Державному реєстрі виборців, скориставшись Інтернет-ресурсом. Веб-адреса: www.drv.gov.ua, посилання «Особистий кабінет виборця», «реєстрація». Відділ працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 (перерва на обід з 13.00 до 14.00) у Сновську по вул. Незалежності,19, каб. № 14. Тел. для довідок 2-15-37.
Особливо це стосується таких виборців: якщо ви після останніх виборів вже маєте 18 років; набули громадянства України; змінили прізвище, ім’я, по батькові чи місце проживання; повернулися після проходження строкової військової служби; з місць позбавлення волі; якщо під час останніх виборів у списках виборців ви виявили неточності щодо ваших даних або були відсутні у списках.
Згідно із законодавством, не пізніше, як за вісім днів до дня голосування, всім виборцям району, які зареєстровані, принесуть іменне запрошення на вибори. У цьому запрошенні вам повідомлять про включення вас до попереднього списку виборців вашої виборчої дільниці, адресу дільничної виборчої комісії, її розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, щодо яких у списку виборців є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно (НСП), одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування (вдома).
Виборці, які в день проведення голосування перебуватимуть не за місцем своєї постійної реєстрації, можуть звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, маючи при собі паспорт громадянина України, та подати мотивовану заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.
Звернутися із зазначених питань до відділу ведення Державного реєстру виборців Сновської райдержадміністрації потрібно до 25 березня 2019 року включно.
ЦВК надає можливість кожному виборцю перевірити свої дані в Державному реєстрі виборців, скориставшись Інтернет-ресурсом. Веб-адреса: www.drv.gov.ua, посилання «Особистий кабінет виборця», «реєстрація». Відділ працює з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 17.00 (перерва на обід з 13.00 до 14.00) у Сновську по вул. Незалежності,19, каб. № 14. Тел. для довідок 2-15-37.
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