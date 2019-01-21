Напередодні Старого Нового року центральна бібліотека запросила нащадків засновників рогізківських козацьких хуторів Радишевський і Семенківка на зустріч з краєзнавцем, учителем історії Рогізківської ЗОШ Іваном Стасенком.
Саме він дослідив історію виникнення цих козацьких хуторів та розгалуження родів їх перших поселенців і виклав усе у своїй книзі «Рогізківські козацькі хутори».
Прізвища Ротозій і Семенок добре відомі не тільки в Рогізках і Сновську, а й далеко за їх межами.
Василь Семенок дав початок семи чоловічим гілкам свого роду – гарним, працьовитим, хазяйновитим. За даними 1917 року в хуторі Семенківка було 2 двори і 18 жителів. І ось їх нащадки, такі різні і схвильовані зустріччю, зацікавлено слухають Івана Олексійовича. Щоб розповісти присутнім про їхнє козацьке коріння, він доклав багато зусиль: робота в архівах, бібліотеках, музеях, спілкування з людьми.
Було багато запитань, спогадів, бажання продовжити літопис роду і частіше зустрічатись.
Дякували І.Стасенку за його книгу «Рогізківські козацькі хутори», фотографувалися на згадку і довго спілкувались поміж собою представники роду Семенок, які і далі нестимуть пам’ять про своїх дідів-прадідів. Бо, як кажуть у народі, щоб твоє життя склалось успішно, треба знати свій рід до сьомого коліна і шанувати його.
За матеріалами сайту
Сновської бібліотечної системи
Комментариев нет:
Отправить комментарий