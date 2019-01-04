Христос народжується – славіте! Христос з Небес – зустрічайте!

Рік нинішній вже зробив свої перші кроки. Розпочався він, на перший погляд, малопомітними справами, але то лише на перший. Як придивитися, то і в селах, й у місті постає щоденна
барвиста життєдайна палітра. Тут і діяльність господарського комплексу, установ і організацій, робота лікарень і фельдшерських пунктів, бібліотек і клубів, шкільне канікулярне дозвілля. І другого, і третього січня, як завше, завозився духмяний сновський хліб, на додачу до нього - й інша випічка інших пекарень, були гарячими батареї квартир і будинків, горів газ, горіли електролампочки…
Все не перерахувати, все це просто звичне повсякдення, без якого уявити і минуле, і прийдешнє неможливо.
І добре, що все так. Якби ще по всій Україні – мирно, дружно, без розбрату і чвар. Якраз про це і йдеться у Різдвяному зверненні до земляків високопреосвященного митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія (на фото) до всіх шанувальників Української православної церкви Чернігівської єпархії. Серед багатьох високодуховних слів є й такі: «Улюблені брати і сестри! Сердечно вітаю вас з великим і радісним святом Різдва Христового. Церква-Мати закликає всіх нас прославити пришестя в світ Сина Божого примноженням доброчесної любові, що може піднести наше немічне людське єство до християнської висоти: «полюбити Господа всім серцем і всією душею… і ближніх наших, як самих себе» (Мф. 22,37-39). Будемо всією силою нашої свідомості намагатися нікому не завдавати ні найменшого зла, та працею і молитвою нести світу тепло Божої любові і правди».
Із закликом благословення народженого Христа, величі його духовної місії звернувся до земляків і отець Василь (на фото),
Бог любові і миру народився. Щоб об’єднувати світ видимий і невидимий. Славімо Його!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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