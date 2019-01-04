пятница, 4 января 2019 г.

Христос народжується – славіте! Христос з Небес – зустрічайте!




Рік нинішній вже зробив свої перші кроки. Розпочався він, на перший погляд, малопомітними справами, але то лише на перший. Як придивитися, то і в селах, й у місті постає щоденна
барвиста життєдайна палітра. Тут і діяльність господарського комплексу, установ і організацій, робота лікарень і фельдшерських  пунктів, бібліотек і клубів, шкільне канікулярне дозвілля. І другого, і третього січня, як завше, завозився духмяний сновський хліб, на додачу до нього  - й інша випічка інших пекарень, були гарячими батареї квартир і  будинків, горів газ, горіли електролампочки…
Все не перерахувати, все це просто звичне повсякдення, без якого уявити і минуле, і прийдешнє неможливо.
І добре, що все так. Якби ще по всій  Україні – мирно, дружно, без розбрату і чвар. Якраз про це і йдеться у Різдвяному зверненні до земляків високопреосвященного митрополита Чернігівського і Новгород-Сіверського Амвросія (на фото) до всіх шанувальників Української  православної церкви Чернігівської єпархії. Серед багатьох високодуховних слів є й такі: «Улюблені брати і сестри! Сердечно  вітаю вас з великим і радісним святом Різдва Христового. Церква-Мати закликає всіх нас прославити пришестя в світ Сина Божого примноженням доброчесної любові, що може піднести наше немічне людське єство до християнської висоти: «полюбити Господа всім серцем і всією душею… і ближніх наших, як самих себе» (Мф. 22,37-39). Будемо всією силою нашої свідомості намагатися нікому не завдавати ні найменшого зла, та працею і молитвою нести світу  тепло Божої любові і правди».
Із закликом благословення народженого Христа, величі його духовної місії звернувся  до земляків і отець Василь (на фото),
наголосивши, що «…Наш священний обов’язок стояти на сторожі спасительного надбання; на сторожі чистоти і утвердження тих святих постулатів, які Господь стяжав Своєю Кров’ю».
Бог любові і миру народився. Щоб  об’єднувати світ видимий і невидимий. Славімо Його!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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