Страхувальники мають подати звіт по заборгованості зі сплати страхових коштів до 25 січня

Рішенням правління Фонду соціального страхування України від 12.12.2018 № 28 затверджено оновлену форму звіту по заборгованості страхувальника зі сплати страхових коштів до Фонду до повного погашення заборгованості.
Водночас, за підсумками 2018 року страхувальники мають подати звіт щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України за формою, що діяла до кінця 2018 року. Звітність необхідно подати роботодавцям, що мають непогашену заборгованість, в строк до 25.01.2019.
Звіт по заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду за оновленою формою подається щоквартально, починаючи з 2019 року. Зазначимо, нова форма звітності була прийнята з метою оптимізації і передбачає скорочення на 48 показників. Документом об’єднано звіти про заборгованість зі сплати страхових коштів на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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