«Новий рік – сімейне свято»

Саме під такою назвою п’ятого січня у дитячій бібліотеці пройшло засідання клубу «Цікаві зустрічі». Сюди зібралися всі ті, хто не уявляє свого життя без книги, ті, хто ріс разом із нею та набирався мудрості та розуму.
До бібліотеки завітали родини, котрі люблять читати, майже у повному складі. Це сім’я Наталії та Миколи Парфенюків разом з найменшеньким сином Юрком, Ірина Литвиненко зі своїми дітками Тетянкою та Сергійком, Володимир та Ольга Карпенки із синочком Артемком, Ірина Приходько та її діти Аня та Дмитро, Маргарита Мельник із синочком Всеволодом, сім’я Сильченків, серед них Борис та Софія, які весь вільний час проводять у бібліотеці.
Святкового настрою присутнім додавали вихованці музичної школи Н.Рахліна, зокрема ансамбль «Мажор» (керівник Світлана Кузьменко). До речі, після їх виступу вражений Юрко Парфенюк пообіцяв також ходити навчатися грі на баяні, бо це його захопило.
У теплій, невимушеній атмосфері всі слухали улюблені українські пісні, згадували традиції та звичаї, за чашкою чаю переглядали виставу «Новорічна пригорща чудес», ділилися спогадами та обговорювали улюблені книги.
Допомогли у проведенні заходу обласний депутат Олег Хасенко, завод продтоварів, відділ культури та туризму на чолі з Н.Добненко та ЦБС.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву бібліотеки
До бібліотеки завітали родини, котрі люблять читати, майже у повному складі. Це сім’я Наталії та Миколи Парфенюків разом з найменшеньким сином Юрком, Ірина Литвиненко зі своїми дітками Тетянкою та Сергійком, Володимир та Ольга Карпенки із синочком Артемком, Ірина Приходько та її діти Аня та Дмитро, Маргарита Мельник із синочком Всеволодом, сім’я Сильченків, серед них Борис та Софія, які весь вільний час проводять у бібліотеці.
Святкового настрою присутнім додавали вихованці музичної школи Н.Рахліна, зокрема ансамбль «Мажор» (керівник Світлана Кузьменко). До речі, після їх виступу вражений Юрко Парфенюк пообіцяв також ходити навчатися грі на баяні, бо це його захопило.
У теплій, невимушеній атмосфері всі слухали улюблені українські пісні, згадували традиції та звичаї, за чашкою чаю переглядали виставу «Новорічна пригорща чудес», ділилися спогадами та обговорювали улюблені книги.
Допомогли у проведенні заходу обласний депутат Олег Хасенко, завод продтоварів, відділ культури та туризму на чолі з Н.Добненко та ЦБС.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву бібліотеки
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