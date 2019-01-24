Охоплення реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду зросло на 24% у 2018 році

Відновне лікування на базі реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів за підсумками 2018 року було профінансовано Фондом соціального страхування України в обсязі 100% вартості для понад 33 тис. застрахованих осіб. Це на 24% більше, ніж у 2017 році. Забезпечення безоплатною реабілітацією гарантується Фондом для всіх працевлаштованих за наявності медичної потреби.
«З 01 січня 2018 року механізм забезпечення реабілітаційним лікуванням за кошти Фонду соціального страхування України було реформовано та переведено на адресність. Зокрема, застрахованим особам надано можливість самостійно обирати санаторно-курортний заклад для проходження відновного лікування, путівки було замінено на тристоронні договори, а право направляти пацієнтів для проходження реабілітації отримали всі заклади охорони здоров’я України, що мають стаціонар тощо», – зазначила начальник управління медичних та соціальних послуг Олена Пухка.
Реформа дозволила охопити послугою усіх працевлаштованих осіб, що мали до неї медичні покази, та забезпечити оперативність направлення на лікування.
Для збільшення контролю за ефективністю реабілітації у грудні 2018 року правлінням Фонду внесено зміни до механізму забезпечення працюючих відновним лікуванням. Так, програму реабілітації було розширено оцінкою ефективності лікування, яка надається за клініко-лабораторними, функціональними і гемодинамічними показниками. Передбачено фіксацію клініко-функціонального стану і загального результату відновного лікування.
Крім того, у програмі лікування зазначається попередньо погоджений перелік послуг, який залежить від профілю медичної реабілітації. За підсумками лікування програму підписують представники санаторно-курортного закладу та застрахована особа, що дозволяє контролювати обсяг отриманих послуг.
Підставою для направлення на відновне лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я. Фонд фінансує медичну реабілітацію за профілями:
– нейрореабілітація (підгострий період інсультів, черепно-мозкових травм);
– м’язово-скелетна реабілітація (підгострий період після операцій ортопедичних та травматологічних, ревматологічні захворювання);
– кардіо-пульмонарна реабілітація (підгострий період інфаркта міокарда, після операцій на серці; підгострий період захворювань легень, після операцій на легенях; цукровий діабет);
– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
– реабілітація при порушенні перебігу вагітності (ускладнена вагітність);
– інша (соматична) реабілітація: підгострий період після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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