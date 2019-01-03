В И Т Я Г І З Н А К А З У № 302 військового комісара Сновського районного військового комісаріату від 05.12.2018 р.

Про організацію і
проведення приписки громадян 2002 року
народження до призовної дільниці Сновського
району
Н А К А З У Ю:
1. 3 03 грудня 2018 року по 30 березня 2019 року провести приписку громадян 2002 року народження до призовної дільниці Сновського району Чернігівської області.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 01 січня по 31 грудня 2002 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Сновського району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані до призовної дільниці раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з`явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, буд. 17 в точно визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути до військового комісаріату до 30 березня 2019 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
4. Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов’язані забезпечити своєчасну явку до Сновського районного військового комісаріату юнаків 2002 року народження та осіб, які не були приписані до призовної дільниці раніше, для проведення приписки.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату
проведення приписки громадян 2002 року
народження до призовної дільниці Сновського
району
Н А К А З У Ю:
1. 3 03 грудня 2018 року по 30 березня 2019 року провести приписку громадян 2002 року народження до призовної дільниці Сновського району Чернігівської області.
2. Явці для приписки підлягають усі громадяни, які народилися з 01 січня по 31 грудня 2002 року включно, котрі постійно або тимчасово проживають на території Сновського району, а також громадяни старшого призовного віку, які не були приписані до призовної дільниці раніше.
3. Усі громадяни, яким належить з`явитися для приписки до призовної дільниці, зобов’язані прибути за адресою: м. Сновськ, вул. Миру, буд. 17 в точно визначений для них час, маючи при собі документи, що зазначені у повістці. Громадяни, які не отримали повістку, зобов’язані прибути до військового комісаріату до 30 березня 2019 року, маючи при собі документи, які посвідчують особу.
4. Керівники підприємств, установ, організацій та навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форми власності, зобов’язані забезпечити своєчасну явку до Сновського районного військового комісаріату юнаків 2002 року народження та осіб, які не були приписані до призовної дільниці раніше, для проведення приписки.
Ігор БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату
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