Вже є перша жертва морозів

Незважаючи на те, що лютих морозів цьогоріч ще не було, сферед жителів району вже є випадки обмороження нижніх кінцівок.
На цьому тижні до Сновської ЦРЛ звернувся мешканець Кучинівки з обмороженням ніг приблизно двотижневої давності. Як саме сталося так, що чоловік отримав обмороження, він не пам’ятає, як і те, чому одразу не звернувся до лікарні. Наразі чоловік перебуває у обласній лікарні під наглядом.
Медики вкотре нагадують, що існує декілька простих правил, виконання яких допоможе уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді. По-перше, у мороз не вживайте алкогольних напоїв. По-друге, носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. І по-третє, не виходьте на мороз без рукавичок, а у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте кремом.
На цьому тижні до Сновської ЦРЛ звернувся мешканець Кучинівки з обмороженням ніг приблизно двотижневої давності. Як саме сталося так, що чоловік отримав обмороження, він не пам’ятає, як і те, чому одразу не звернувся до лікарні. Наразі чоловік перебуває у обласній лікарні під наглядом.
Медики вкотре нагадують, що існує декілька простих правил, виконання яких допоможе уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді. По-перше, у мороз не вживайте алкогольних напоїв. По-друге, носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. І по-третє, не виходьте на мороз без рукавичок, а у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте кремом.
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