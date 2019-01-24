Цього року Великощимельській школі виповниться 125 років. Це – одне з найстаріших приміщень села, яке й досі знаходиться в досить гарному стані. Затишні, чисті, а головне – теплі класи щодня зустрічають 65 учнів та 38 дошкільнят. 12 школярів та 11 дітей в садочок з Попільні, Низківки та Суничного щодня привозять шкільним автобусом.
Вже відомо, що наступного року майбутніх першокласників буде більше десяти. Такий показник для сільської школи досить непоганий.
Двоє учнів – Дмитро Полюшко (5 клас) та Аліна Асосок (6 клас) успішно закінчили перший семестр на високому рівні.
Аліна Асосок – гордість школи
Окрім того, що дівчинка відмінниця, вона неодноразово брала участь в олімпіадах та різноманітних конкурсах. Цьогоріч, приміром, зайняла І місце на олімпіаді з математики та на конкурсі з української мови імені П.Яцика. А після перемоги в ньому представляла наш район і на обласному конкурсі, результати якого поки що не відомі.
Всі шкільні предмети у Аліни – улюблені. Кожен урок вона відвідує із задоволенням, до кожного ретельно готується, старається знаходити нову та цікаву інформацію.
Окрім навчання, Аліна захоплюється танцями. Другий рік поспіль дівчинка займається сучасними танцями у Театрі танцю та моди «Fashione Zone» Євгенії Гордюк, а щосереди відвідує модельний клас. Навчання тут приносить Алінці неабияке задоволення. Не один раз вона їздила зі своїми новими друзями на конкурси до Чернігова, де разом з ними займала почесні перші та другі місця.
Аліна – дуже творча дитина. Вона обожнює малювати, до кожного свята власноруч робить листівки мамі, а ще незвичайні новорічні іграшки, яким завжди знайдеться місце на найкрасивішій ялинці. Дівчинка створює картини з паєток, любить читати про тварин.
На новорічних канікулах без діла Аліна теж не сиділа. Вона відвідувала майстер-класи, які проходили у Сновському музеї. Там навчилася створювати новорічні прикраси, цікаві листівки, магніти в техніці декупаж (полягає у вирізуванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.-Авт.).
І батьки, і вчителі тішаться та пишаються талановитою дівчинкою, без якої не проходить жоден шкільний захід чи конкурс.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Вже відомо, що наступного року майбутніх першокласників буде більше десяти. Такий показник для сільської школи досить непоганий.
Двоє учнів – Дмитро Полюшко (5 клас) та Аліна Асосок (6 клас) успішно закінчили перший семестр на високому рівні.
Аліна Асосок – гордість школи
Окрім того, що дівчинка відмінниця, вона неодноразово брала участь в олімпіадах та різноманітних конкурсах. Цьогоріч, приміром, зайняла І місце на олімпіаді з математики та на конкурсі з української мови імені П.Яцика. А після перемоги в ньому представляла наш район і на обласному конкурсі, результати якого поки що не відомі.
Всі шкільні предмети у Аліни – улюблені. Кожен урок вона відвідує із задоволенням, до кожного ретельно готується, старається знаходити нову та цікаву інформацію.
Окрім навчання, Аліна захоплюється танцями. Другий рік поспіль дівчинка займається сучасними танцями у Театрі танцю та моди «Fashione Zone» Євгенії Гордюк, а щосереди відвідує модельний клас. Навчання тут приносить Алінці неабияке задоволення. Не один раз вона їздила зі своїми новими друзями на конкурси до Чернігова, де разом з ними займала почесні перші та другі місця.
Аліна – дуже творча дитина. Вона обожнює малювати, до кожного свята власноруч робить листівки мамі, а ще незвичайні новорічні іграшки, яким завжди знайдеться місце на найкрасивішій ялинці. Дівчинка створює картини з паєток, любить читати про тварин.
На новорічних канікулах без діла Аліна теж не сиділа. Вона відвідувала майстер-класи, які проходили у Сновському музеї. Там навчилася створювати новорічні прикраси, цікаві листівки, магніти в техніці декупаж (полягає у вирізуванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.-Авт.).
І батьки, і вчителі тішаться та пишаються талановитою дівчинкою, без якої не проходить жоден шкільний захід чи конкурс.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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