четверг, 24 января 2019 г.

Майбутніх першокласників у Велико­щимельському НВК буде більше десяти

Цього року Великощимельській школі виповниться 125 років. Це – одне з найстаріших приміщень села, яке й досі знаходиться в досить гарному стані. Затишні, чисті, а головне – теплі класи щодня зустрічають 65 учнів та 38 дошкільнят. 12 школярів та 11 дітей в садочок з Попільні, Низківки та Суничного щодня привозять шкільним автобусом.
Вже відомо, що наступного року майбутніх першокласників буде більше десяти.  Такий показник для сільської школи досить непоганий.
Двоє учнів – Дмитро Полюшко (5 клас) та Аліна Асосок (6 клас) успішно закінчили перший семестр на високому рівні.
Аліна Асосок –  гордість школи

Окрім того, що дівчинка відмінниця, вона неодноразово брала участь в олімпіадах та різноманітних конкурсах. Цьогоріч, приміром, зайняла І місце на олімпіаді з математики та на конкурсі з української мови імені П.Яцика. А після перемоги в ньому представляла наш район і на обласному конкурсі, результати якого поки що не відомі.

Всі шкільні предмети у Аліни – улюблені. Кожен урок вона відвідує із задоволенням, до кожного ретельно готується, старається знаходити нову та цікаву інформацію.
Окрім навчання, Аліна захоплюється танцями. Другий рік поспіль дівчинка займається сучасними танцями у Театрі танцю та моди «Fashione Zone» Євгенії Гордюк, а щосереди відвідує модельний клас. Навчання тут приносить Алінці неабияке задоволення. Не один раз вона їздила зі своїми новими друзями на конкурси до Чернігова, де разом з ними займала почесні перші та другі місця.
Аліна – дуже творча дитина. Вона обожнює малювати, до кожного свята власноруч робить листівки мамі, а ще незвичайні новорічні іграшки, яким завжди знайдеться місце на найкрасивішій ялинці. Дівчинка створює картини з паєток, любить читати про тварин.
На новорічних канікулах без діла Аліна теж не сиділа. Вона відвідувала майстер-класи, які проходили у Сновському музеї. Там навчилася створювати новорічні прикраси, цікаві листівки, магніти в техніці декупаж (полягає у вирізуванні візерунків із різних матеріалів та наклеюванні їх на поверхню, що декорується.-Авт.).
І батьки, і вчителі тішаться та пишаються талановитою дівчинкою, без якої не проходить жоден шкільний захід чи конкурс.
Тетяна ЛИТВИН
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