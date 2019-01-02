Понад 2 млн 700 тис. застрахованих осіб отримали допомоги і страхові виплати від Фонду у 2018 році

Упродовж 2018 року за оперативними даними Фонд соціального страхування України профінансував здійснення виплат матеріального забезпечення, враховуючи допомогу по тимчасовій втраті працездатності і по вагітності та пологах,для більш ніж 2,5 млн застрахованих осіб на суму біля 12 млрд грн. Страхові виплати щомісяця фінансувались для понад 208 тис. потерпілих на виробництві та членів їх сімей, загальні видатки склали близько 7,8 млрд грн.
Нагадаємо, підставою для нарахування Фондом матеріального забезпечення є подана роботодавцем заява-розрахунок. З 01.10.2018 страхувальникам надано можливість надсилати заяви-розрахунки в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису з метою оптимізації та пришвидшення фінансування.
Право на допомогу по тимчасовій непрацездатності (компенсація втраченого заробітку за лікарняними листками), допомогу по вагітності та пологах виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), зайняття підприємницькою та іншою діяльністю, якщо інше не передбачено законом. Підставою для призначення є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи. Також Фондом здійснюється фінансування допомоги на поховання застрахованої особи або члена сім’ї, що перебував на її утриманні.
Страхові виплати у зв’язку із травмою на виробництві або професійним захворюванням призначаються з дня встановлення інвалідності та виплачуються Фондом щомісячно. Крім того, Фонд соціального страхування України здійснює фінансування допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку та забезпечення медико-соціальними послугами, враховуючи всі витрати на лікування. З дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності настає право потерпілого на отримання одноразової допомоги.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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