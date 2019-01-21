Понад 10,7 тис. осіб з інвалідністю пройшли санаторно-курортне лікування за кошти Фонду

За оперативними даними санаторно-курортним лікуванням упродовж 2018 року було забезпечено 10 763 особи з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання та їх супроводжуючих осіб. Фінансування проходження курсу лікування здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, загалом у минулому році на зазначені цілі спрямовано 144,04 млн грн.
Зокрема, лікуванням у санаторно-курортних закладах за їх вибором забезпечено 10 059 осіб з інвалідністю, що на 38% більше, ніж у 2017 році. Також санаторно-курортне лікування профінансувано для 287 осіб з ушкодженням хребта та спинного мозку, що на 22% більше показників 2017 року. Компенсація вартості самостійно придбаної санаторно-курортної путівки проведена для 36 осіб з інвалідністю.
Періодичність отримання санаторно-курортного лікування за кошти ФССУ:
– особи з інвалідністю І групи – щороку;
– особи з інвалідністю ІІ групи – один раз на два роки або щороку на підставі індивідуальної програми реабілітації (ІПР);
– особи з інвалідністю ІІІ групи – один раз на три роки, один раз на два або щороку на підставі ІПР.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий