Чи згодні таксисти Сновська працювати легально?

Ще у листопаді минулого року члени громадської ради торкнулися теми пасажирських
перевезень у районі і звернулися до міської ради з пропозицією вивчити ситуацію з нелегальними перевізниками (таксистами) у Сновську та створити єдине бюро виклику таксі. Водіїв таксі варто оформити на роботу, вони б мали офіційний стаж, соціальні гарантії і в той же час пасажири були б впевнені в тому, що автомобіль пройшов технічну перевірку, таксист – медогляд. Адже головне – це безпека людей. Разом з тим і бюджет ОТГ поповнювався б, адже відбулася б легалізація робочих місць. Зрозуміло, що не всі таксисти на це погодяться. Податки платити ніхто не хоче. Але ж ми хочемо жити по-європейськи, тож, відповідно, всі маємо і законодавства України дотримуватися.
Наразі надійшла відповідь від Сновської міської ради, що 28 січня з перевізниками (нелегальними в тому числі) о 10.00 буде проведено семінар на тему: «Вимоги щодо ліцензування пасажирських перевезень (таксі) в районі». Запрошують на захід, з метою роз’яснення законодавства України, підприємців-перевізників та всіх, хто планує займатися на Сновщині перевезенням пасажирів легально. Чи погодяться на пропозицію місцеві таксисти – ми проінформуємо читачів у найближчому номері «Променя».
Лариса МАРТИНЕНКО
перевезень у районі і звернулися до міської ради з пропозицією вивчити ситуацію з нелегальними перевізниками (таксистами) у Сновську та створити єдине бюро виклику таксі. Водіїв таксі варто оформити на роботу, вони б мали офіційний стаж, соціальні гарантії і в той же час пасажири були б впевнені в тому, що автомобіль пройшов технічну перевірку, таксист – медогляд. Адже головне – це безпека людей. Разом з тим і бюджет ОТГ поповнювався б, адже відбулася б легалізація робочих місць. Зрозуміло, що не всі таксисти на це погодяться. Податки платити ніхто не хоче. Але ж ми хочемо жити по-європейськи, тож, відповідно, всі маємо і законодавства України дотримуватися.
Наразі надійшла відповідь від Сновської міської ради, що 28 січня з перевізниками (нелегальними в тому числі) о 10.00 буде проведено семінар на тему: «Вимоги щодо ліцензування пасажирських перевезень (таксі) в районі». Запрошують на захід, з метою роз’яснення законодавства України, підприємців-перевізників та всіх, хто планує займатися на Сновщині перевезенням пасажирів легально. Чи погодяться на пропозицію місцеві таксисти – ми проінформуємо читачів у найближчому номері «Променя».
Лариса МАРТИНЕНКО
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