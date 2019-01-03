Коли до людей – з відповідальністю

Приємно споглядати у нашому місті приклади господарювання.
Це і квітучі оази влітку біля місцевого птахопідприємства, центру зайнятості, на території локомотивного депо і училища лісового господарства, це і розчищені зимові доріжки поблизу спортшколи і райлікарні, завжди вишкребена до денця територія залізничного вокзалу і сам велетень-міст. Якраз на ньому і захотілося поставити наголос, і на людях, котрі цю ділянку роботи обслуговують. В оранжевих жилетах, із великим арсеналом знарядь праці працюють так, що аж гай шумить. А результатами праці задовольняються десятки, а то й сотні перехожих, які щодня долають цей міст. Не секрет, для декого – він справжнє випробування на спритність і силу. Адреналіну в організм після перетину мосту справді чимало додається! Тож як добре, коли сходинки не слизькі, ще й піщано-сольовою сумішшю посипані…
Фото
Олени КОМПАНЕЦЬ
Це і квітучі оази влітку біля місцевого птахопідприємства, центру зайнятості, на території локомотивного депо і училища лісового господарства, це і розчищені зимові доріжки поблизу спортшколи і райлікарні, завжди вишкребена до денця територія залізничного вокзалу і сам велетень-міст. Якраз на ньому і захотілося поставити наголос, і на людях, котрі цю ділянку роботи обслуговують. В оранжевих жилетах, із великим арсеналом знарядь праці працюють так, що аж гай шумить. А результатами праці задовольняються десятки, а то й сотні перехожих, які щодня долають цей міст. Не секрет, для декого – він справжнє випробування на спритність і силу. Адреналіну в організм після перетину мосту справді чимало додається! Тож як добре, коли сходинки не слизькі, ще й піщано-сольовою сумішшю посипані…
Фото
Олени КОМПАНЕЦЬ
Комментариев нет:
Отправить комментарий