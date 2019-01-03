четверг, 3 января 2019 г.

Коли до людей – з відповідальністю

Приємно споглядати у нашому місті приклади господарювання.



Це і квітучі  оази влітку біля місцевого птахопідприємства, центру зайнятості, на території локомотивного депо і училища лісового господарства, це і розчищені зимові  доріжки поблизу спортшколи і райлікарні, завжди вишкребена до денця територія залізничного вокзалу і сам велетень-міст. Якраз на ньому і захотілося поставити  наголос, і на людях, котрі цю ділянку роботи обслуговують. В оранжевих жилетах, із великим арсеналом знарядь праці працюють так, що аж гай шумить. А результатами  праці задовольняються десятки, а то й сотні перехожих, які  щодня долають цей міст. Не секрет, для декого – він справжнє випробування на спритність і силу. Адреналіну в організм після перетину мосту справді чимало  додається! Тож як добре, коли сходинки не  слизькі, ще й піщано-сольовою сумішшю посипані…
Фото
Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

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