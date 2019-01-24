Марія Шидловська, завідуюча Сновським відділенням ПФУ: «Держбюджет подбав про людей похилого віку»

Пенсійна реформа в дії — результати
та кроки в майбутнє
У Корюківському об’єднаному управлінні станом на 1 січня 2019 р. перебуває на обліку 16431 пенсіонер, в тому числі в Корюківському районі - 8815, в Сновському – 7616.
Об’єднаним управлінням забезпечено своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплату пенсій. З початку року призначено 510 пенсій, проведено 1920 поточних перерахунків пенсій за зверненням громадян, 1103 індивідуально-масових та 23061 масових перерахунків пенсій. Встановлено 16 пенсій за особливі заслуги перед Україною.
З 1 січня проведено перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням з 01.01.2019 р. показника мінімальної заробітної плати (доходу) в Україні, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», до 4173,00 грн. Перераховано пенсію 3967 особам, в т.ч. збільшено розмір пенсії — 3838. Загальна сума підвищення склала 613500,16 грн. Максимальний розмір підвищення складає 172,20 грн. Середній розмір підвищення склав 154,65 грн. Крім того, відбулося збільшення виплат військовим пенсіонерам (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким категоріям осіб”).
Протягом 2019 року будуть здійснені наступні перерахунки пенсій: з 01.03.2019 — “Індексація” пенсій на коефіцієнт, що відповідає 50% зростання рівня споживчих цін і 50% зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2018 рік (ч. 2 ст. і 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”); з 01.04.2019 — автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій працювали та набули не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку), чи менше як 24 місяці, але минуло два календарні роки (аб. 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”); з 01.07.2019 — перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму до 1564 грн.(ст. 7 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік”); з 01.12.2019 — перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму до 1638 грн (ст. 7 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік”).
та кроки в майбутнє
У Корюківському об’єднаному управлінні станом на 1 січня 2019 р. перебуває на обліку 16431 пенсіонер, в тому числі в Корюківському районі - 8815, в Сновському – 7616.
Об’єднаним управлінням забезпечено своєчасне призначення, проведення перерахунків та виплату пенсій. З початку року призначено 510 пенсій, проведено 1920 поточних перерахунків пенсій за зверненням громадян, 1103 індивідуально-масових та 23061 масових перерахунків пенсій. Встановлено 16 пенсій за особливі заслуги перед Україною.
З 1 січня проведено перерахунок пенсій у зв’язку з підвищенням з 01.01.2019 р. показника мінімальної заробітної плати (доходу) в Україні, визначеної Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», до 4173,00 грн. Перераховано пенсію 3967 особам, в т.ч. збільшено розмір пенсії — 3838. Загальна сума підвищення склала 613500,16 грн. Максимальний розмір підвищення складає 172,20 грн. Середній розмір підвищення склав 154,65 грн. Крім того, відбулося збільшення виплат військовим пенсіонерам (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №103 “Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким категоріям осіб”).
Протягом 2019 року будуть здійснені наступні перерахунки пенсій: з 01.03.2019 — “Індексація” пенсій на коефіцієнт, що відповідає 50% зростання рівня споживчих цін і 50% зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески за 2018 рік (ч. 2 ст. і 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”); з 01.04.2019 — автоматичний перерахунок пенсій пенсіонерам, які після призначення (перерахунку) пенсій працювали та набули не менше як 24 місяці страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку), чи менше як 24 місяці, але минуло два календарні роки (аб. 5 частини четвертої статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”); з 01.07.2019 — перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму до 1564 грн.(ст. 7 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік”); з 01.12.2019 — перерахунок пенсій у зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму до 1638 грн (ст. 7 Закону України “Про державний бюджет України на 2019 рік”).
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