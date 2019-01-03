Новорічний ранок у другій школі

Весело та цікаво пройшов новорічний ранок для третьокласників Сновської ЗОШ №2. Діти із задоволенням перевтілювалися у своїх улюблених казкових героїв, демонстрували різноманітні таланти та здібності.
Свято пройшло на одному диханні та було дуже насиченим та красивим. Відповідально підійшли до нього і батьки третьокласників, створивши для своєї малечі чудові новорічні костюми, які без сумніву надавали їм впевненості та допомагали вживатися у роль.
Хто тільки не завітав на цей новорічний ранок! Грайливий сніговичок, сувора зимонька, сніжинки, Бага Яга та, звісно ж, Дід Мороз та Снігуронька, яких з нетерпінням чекали всі присутні. Зустрілися цього дня і Старий та Новий рік, які дали малятам слушні настанови, аби рік пройшов добре.
Веселі ігри, запальні танці, красиві пісні та хороводи надовго запам’ятаються учням та батькам школи. А щоб у малечі додалося святкового настрою, всі отримали солодкі подаруночки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Свято пройшло на одному диханні та було дуже насиченим та красивим. Відповідально підійшли до нього і батьки третьокласників, створивши для своєї малечі чудові новорічні костюми, які без сумніву надавали їм впевненості та допомагали вживатися у роль.
Хто тільки не завітав на цей новорічний ранок! Грайливий сніговичок, сувора зимонька, сніжинки, Бага Яга та, звісно ж, Дід Мороз та Снігуронька, яких з нетерпінням чекали всі присутні. Зустрілися цього дня і Старий та Новий рік, які дали малятам слушні настанови, аби рік пройшов добре.
Веселі ігри, запальні танці, красиві пісні та хороводи надовго запам’ятаються учням та батькам школи. А щоб у малечі додалося святкового настрою, всі отримали солодкі подаруночки.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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