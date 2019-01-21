понедельник, 21 января 2019 г.

Вогонь виявився руйнівним. Та ще й проблем загальних виявив чимало!

12 січня о 21 год. 01 хв. на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло  повідомлення  про пожежу  2-поверхового житлового будинку  в м.Сновськ по вул. Миру.
Власник - 1967 р.н, тимчасово непрацюючий. Ймовірна причина – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів. Вогнем пошкоджено перекриття 25 м2, дах на площі 30 м2 та знищено дах на площі 20  м2.
На гасіння залучалось 2 караули 8 ДПРЧ (м.Сновськ). Завдяки оперативним діям професійних вогнеборців та вагомій допомозі місцевого населення пожежу ліквідовано, не допущено поширення полум’я на сусідні житлові та господарчі будівлі.
Гасіння ускладнювалось складною архітектурно-планувальною характеристикою будинку та щільним задимленням. Найближчий пожежний гідрант був засипаний снігом, покажчик ПГ потребує оновлення.
З метою забезпечення надійного зовнішнього протипожежного водопостачання керівництву ПрАТ «Комунальник» та Сновської дільниці водопостачання наголошено на необхідності очистити кришки люків колодязів ПГ від бруду, льоду і снігу, встановити відповідні  покажчики ПГ в найкоротший термін.
Р.СИЛЕНКО,
начальник пожежно-рятувальної частини
Автор: на
Ярлыки:

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