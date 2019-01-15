За 2018 рік щомісячні страхові виплати профінансовано на суму 7,6 млрд грн, середній розмір зріс на 31%

За оперативними даними розмір щомісячних страхових виплат, що фінансуються Фондом соціального страхування України для потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та членів їх сімей, упродовж 2018 року зріс у середньому на майже 31%. Виплати здійснювались для понад 208 тис. осіб, з яких понад 47 тис. є внутрішньо переміщеними особами. Загальна сума видатків склала 7,6 млрд грн.
У минулому році Фонд соціального страхування України провів три етапи перерахунків щомісячних страхових виплат. За підсумками першого етапу осучаснення з 01.01.2018 сума виплат збільшилась для майже 170 тисяч осіб. Крім того, з 01.03.2018 розмір страхових виплат збільшено на 20% для всіх потерпілих на виробництві. Під час третього етапу перерахунків виплати було підвищено для 4,2 тис. потерпілих з низьким розміром заробітної плати перед настанням страхового випадку, середній розмір щомісячних виплат у них збільшився на 49,5%.
Нагадаємо, Фонд соціального страхування України здійснює страхування на випадок тимчасової або стійкої втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, а також смерті потерпілого. У кожному із зазначених випадків передбачено страхові виплати безпосередньо потерпілим або членам їх сімей.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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