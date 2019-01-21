понедельник, 21 января 2019 г.

Оголошуємо фотоконкурс «Зимова казка»

Цього року зима виявилася  надзвичайно сніжною та красивою. Багато хто нарікає на замети, але є ті, хто радіє зимовим снігопадам і ліпить із задоволенням найрізноманітніші снігові фігури. Не лише діти, але й дорослі! Тому «Промінь» оголошує фотоконкурс на кращу снігову фігуру.  Надсилайте та заносьте знімки своїх снігових робіт до редакції з 21січня до 15 лютого.
Власники найоригінальніших фото отримають подарунки!
Автор: на

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