Оголошуємо фотоконкурс «Зимова казка»

Цього року зима виявилася надзвичайно сніжною та красивою. Багато хто нарікає на замети, але є ті, хто радіє зимовим снігопадам і ліпить із задоволенням найрізноманітніші снігові фігури. Не лише діти, але й дорослі! Тому «Промінь» оголошує фотоконкурс на кращу снігову фігуру. Надсилайте та заносьте знімки своїх снігових робіт до редакції з 21січня до 15 лютого.
Власники найоригінальніших фото отримають подарунки!
Власники найоригінальніших фото отримають подарунки!
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