Навчаємося у вишах МВС України

Якщо ви бажаєте стати поліцейським, то вас вітають вищі навчальні заклади зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, а саме – Національна академія внутрішніх справ (НАВС), Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (ДДУВС), Львівський державний університет внутрішніх справ (ЛьвДУВС), Одеський державний університет внутрішніх справ (ОДУВС), Донецький університет внутрішніх справ та Харківський національний університет внутрішніх справ.
В 2019 році для участі у вступній кампанії всім кандидатам на вступ до вищих навчальних закладів з специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповнилось 17 років, та необхідно обов’язково заповнити онлайн-анкету на сайті https://osvita.np.gov.ua. В онлайн-анкеті випускники загальноосвітніх та професійно-технічних закладів освіти повинні вказати наявність у 2019 році повної загальної середньої освіти.
УВАГА! Прийом документів триває до 15 травня 2019 р.
Також всім кандидатам необхідно пройти медичне обстеження на ступінь придатності до служби в поліції, перевірку рівня фізичної підготовки та спеціальну перевірку щодо обмежень, пов`язаних із прийняттям на службу до поліції.
У разі виникнення питань, а також для отримання будь-якої додаткової інформації ви можете звернутися до Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розташованого за адресою: м.Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2 та за телефоном (097)6768140.
Інспектор СКЗ, лейтенант поліції Г.КРАВЧЕНКО
В 2019 році для участі у вступній кампанії всім кандидатам на вступ до вищих навчальних закладів з специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, можуть бути зараховані громадяни України, яким станом на 31 грудня року вступу виповнилось 17 років, та необхідно обов’язково заповнити онлайн-анкету на сайті https://osvita.np.gov.ua. В онлайн-анкеті випускники загальноосвітніх та професійно-технічних закладів освіти повинні вказати наявність у 2019 році повної загальної середньої освіти.
УВАГА! Прийом документів триває до 15 травня 2019 р.
Також всім кандидатам необхідно пройти медичне обстеження на ступінь придатності до служби в поліції, перевірку рівня фізичної підготовки та спеціальну перевірку щодо обмежень, пов`язаних із прийняттям на службу до поліції.
У разі виникнення питань, а також для отримання будь-якої додаткової інформації ви можете звернутися до Сновського відділення поліції Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розташованого за адресою: м.Сновськ, вул. 30 років Перемоги, 2 та за телефоном (097)6768140.
Інспектор СКЗ, лейтенант поліції Г.КРАВЧЕНКО
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