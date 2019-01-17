Сновщина у снігах

Цьогорічна зимонька по-справжньому обдарувала наш район заметами і кучугурами. І небо продовжує посипати будинки і дороги, зовсім не враховуючи людські клопоти, відсутність достатньої кількості снігоочисної техніки, комунальників.
Тим часом проблеми у цьому напрямку просто-таки вилізають на поверхню, стають нестерпними і болючими. Від Камки до Клюсів дороги зовсім нечищені (станом на 16 січня), туди навіть не доїжджають шкільні автобуси. Та що там шкільні? Навіть із автовокзалу, що донедавна функціонував, у вівторок люди пхали величенький «Богдан» вручну. «Кашею» він не міг рушити з місця.
Подібну ситуацію на власній шкірі пережила журналістська бригада, торуючи шлях у напрямку Чепельова і Сновського. Наш водій ледь відкопався з-під снігу, та й то за допомогою місцевих жителів.
Словом, наразі нікому не солодко. Ні у місті, ні в селах. Хоч чоловіки з лопатами працюють на повну котушку. І техніка задіяна. І керівники сільгосппідприємств. Григорій Божок усім плече підставляє. У мерії цьому питанню – непідробна увага. Наче все і робиться, але чогось не вистачає. Не вистачає і все.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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