Безпечні умови праці в сільському господарстві

Аналіз стану виробничого травматизму та професійних захворювань у Городнянському районі за 2018 рік свідчить про безвідповідальне ставлення керівників та працюючих деяких господарств до охорони праці в цілому.
Так, в одному з господарств району зареєстрований нещасний випадок із найманим працівником, який при виконанні ремонтних робіт з демонтажу підшипника отримав травму ока внаслідок потрапляння в нього крихти відлетілого металу.
Під час розслідування вищевказаного нещасного випадку основною причиною настання нещасного випадку на виробництвівстановлено невиконання вимог інструкцій з охорони праці, а саме:працівник виконував роботу із застосуванням інструменту ударної дії (молотка) без використання засобів індивідуального захисту (захисних окулярів). Супутньою причиною визнано незадовільне функціонування системи управління охороною праці. Керівництвом господарства не було забезпечено працівника для проведення ремонтних робіт спеціальним знімачем підшипників.
У результаті травми ока чоловік, якому виповнилося тільки 23 роки, більше двох місяців перебував на лікарняному та, на щастя, завдяки зусиллям лікарів зір відновився. Але хлопець міг у своєму молодому віці втратити зір і залишитися інвалідом на все життя.
Усі ми знаємо, що на сільгосппідприємствах часто ремонтні роботи виконуються без використання спеціального інструменту та засобів індивідуального захисту або за допомогою мінімального набору інструментів. Працюючі постійно перебувають під загрозою отримання травми внаслідок безвідповідального ставлення до безпеки праці.
У господарствах забувають, що існують Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (НПАОП 01.41-1.01-01), якінаписані на основі багаторічного досвіду.
Роботодавці повинні створювати належні безпечні умови праці, забезпечити працюючих відповідним, сертифікованим в Україні, інструментом, засобами індивідуального захисту,спецодягом та обов’язково проконтролювати їх використання, сприяти усвідомленню кожним працівником, що дотримання вимог охорони праці є запорукою не тільки збереження здоров’я, але й вирішення економічних та соціальних проблем.
Займатися профілактикою виробничого травматизму і профзахворювань необхідно щодня. Однак, часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з їхніми працівниками стається біда. Вкрай необхідно, щоб запрацював основний принцип державної політики в галузі охорони праці – пріоритет життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, який закладений у ст. 4 Закону України «Про охорону праці». А це можливо лише за умови, коли власник, перш за все, вболіває за стан виробничої безпеки і нікому не дозволяє нехтувати вимогами правил безпеки, інших нормативних актів та директивних документів.
Не за горами проведення весняно-польових робіт, до яких у господарствах власними силами вже проводиться підготовка та ремонт сільськогосподарської техніки.
Просимо роботодавців, працівників на вищевказаному прикладі виробничого травматизму зробити відповідні висновки та забезпечитибезпеку праці на своєму підприємстві!
Сергій Лисогор, страховий експерт з охорони праці
Городнянського відділенняуправління виконавчої дирекціїФонду соціального страхування України
в Чернігівській області
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