Головний приз – поросятко виграли передплатники зі Сновська

28 грудня відбувся довгоочікуваний розіграш призів серед читачів районної газети «Промінь». Щоб всі, хто приніс квитанції, були в рівних умовах, спочатку розіграли поросятко. Щасливим його власником став передплатник(ниця) газети Н.М.Семак зі Сновська.
Квитанції переможців лотереї за традицією довірили діставати зі скриньки чоловіку. (Список щасливчиків подаємо нижче). Всього розіграли 58 подарунків від спонсорів газети «Промінь». Цікаво, що троє передплатників отримали призи прямо під час розіграшу, бо вони спостерігали за ним наживо. Це рідні М.М.Коваль з Тихонович, І.П.Підлісний та Н.Савоста зі Сновська (на фото).
Прикро, що доводилося тричі «перетягувати» квитанції, бо в них або не було зазначено адреси та ініціалів передплатника (тож і встановити хто переможець було неможливо), або передплатили газету лише на три місяці (а в лотереї могли брати участь лише піврічні або річні квитанції). Все відбувалося відкрито і чесно.
Щиро вітаємо всіх, хто переміг цього разу, і бажаємо удачі в наступному році. А головне – дякуємо всім, хто читає нашу газету «Промінь», хто залишається з нами впродовж багатьох років. Чекаємо ваших візитів, дзвінків і листів. Ми і надалі будемо відповідати на ваші запитання, інформувати про нововведення, писати про долі наших земляків.
Сподіваємося, що Укрпошта буде нашим надійним партнером, що не тільки в Сновську, а й в селах доставлятимуть и вчасно. Будьте з «Променем»!
Призи чекають переможців у приміщенні ТОВ «Промінь-Медіа» (м.Сновськ, вул.Залізнична,4). При собі варто мати будь-яке посвідчення особи.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Тетяни Литвин
Список переможців у лотереї
Семак Н.М. (м.Сновськ), Трус О.І. (с.Суничне), Дубина В.В. (с.Г.Студенецька), Дубина Н.Ф. (с.Г.Студенецька), Коваленко (м.Сновськ), Затовка М.П. (с.Кучинівка), Шумський В.О. (м.Сновськ), Реус В.О. (м.Сновськ), Ігнатенко С.В. (с.Займище), Мариса О.В. (с.Петрівка), Чернобай (м.Сновськ), Лукаш Л.М. (с.Жовідь), Мороз В.Ф. (м.Сновськ), Коміна О.О. (с.Сновське), Супруненко С.В. (с.Г.Студенецька), Клименко Ю.В. (с.Сновське), Мелащенко (м.Сновськ), Грищенко А. (с.В.Щимель), Пильник (м.Сновськ), М’ятенко Г.Є. (с.Сновське), Колениченко (м.Сновськ), Яцуценко Т.О. (м.Сновськ), Рога І.Д. (с.Сновське), Нарец Д. (м.Сновськ), Костюченко Л.М. (с.Тур’я), Сіра О.І. (с.Суничне), Аникеєва В.І. (м.Сновськ), Рубан (м.Сновськ), Амельченко Л.М. (м.Сновськ), Серая Т. (с.В.Щимель), Кльова (с.В.Щимель), Левенець В. (с.Низківка), Савоста Н. (м.Сновськ), Сильченко Л.А. (м.Сновськ), Шумська О.М. (с.Сновське), Коробко Т.М. (м.Сновськ), Філон Л.В. (м.Сновськ), Коваль М.М. (с.Тихоновичі), Біба В.І. (м.Сновськ), Ковтун Н.О. (с.Петрівка), Сильченко Н. (с.Кучинівка), Мариненко Т.І. (м.Сновськ), Зимодра (м.Сновськ), Безборода (м.Сновськ), Коломієць М.І. (м.Сновськ), Терещенко Н.Л. (с.В.Щимель), Семак А.М. (м.Сновськ), Мотяш (м.Сновськ), Булденко Г.Г. (с.Кучинівка), Підлісний І.П. (м.Сновськ), Тищенко Н.І. (м.Сновськ), Комісаренко Н.М. (м.Сновськ), Середа Н.Ю. (с.Тихоновичі), Кравцова В.В. (м.Сновськ), Мельник О.А. (м.Сновськ), Нагорний (м.Сновськ), Постольник І.О. (м.Сновськ), Рибальченко Н.О. (м.Сновськ).
Квитанції переможців лотереї за традицією довірили діставати зі скриньки чоловіку. (Список щасливчиків подаємо нижче). Всього розіграли 58 подарунків від спонсорів газети «Промінь». Цікаво, що троє передплатників отримали призи прямо під час розіграшу, бо вони спостерігали за ним наживо. Це рідні М.М.Коваль з Тихонович, І.П.Підлісний та Н.Савоста зі Сновська (на фото).
Прикро, що доводилося тричі «перетягувати» квитанції, бо в них або не було зазначено адреси та ініціалів передплатника (тож і встановити хто переможець було неможливо), або передплатили газету лише на три місяці (а в лотереї могли брати участь лише піврічні або річні квитанції). Все відбувалося відкрито і чесно.
Щиро вітаємо всіх, хто переміг цього разу, і бажаємо удачі в наступному році. А головне – дякуємо всім, хто читає нашу газету «Промінь», хто залишається з нами впродовж багатьох років. Чекаємо ваших візитів, дзвінків і листів. Ми і надалі будемо відповідати на ваші запитання, інформувати про нововведення, писати про долі наших земляків.
Сподіваємося, що Укрпошта буде нашим надійним партнером, що не тільки в Сновську, а й в селах доставлятимуть и вчасно. Будьте з «Променем»!
Призи чекають переможців у приміщенні ТОВ «Промінь-Медіа» (м.Сновськ, вул.Залізнична,4). При собі варто мати будь-яке посвідчення особи.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото Тетяни Литвин
Список переможців у лотереї
Семак Н.М. (м.Сновськ), Трус О.І. (с.Суничне), Дубина В.В. (с.Г.Студенецька), Дубина Н.Ф. (с.Г.Студенецька), Коваленко (м.Сновськ), Затовка М.П. (с.Кучинівка), Шумський В.О. (м.Сновськ), Реус В.О. (м.Сновськ), Ігнатенко С.В. (с.Займище), Мариса О.В. (с.Петрівка), Чернобай (м.Сновськ), Лукаш Л.М. (с.Жовідь), Мороз В.Ф. (м.Сновськ), Коміна О.О. (с.Сновське), Супруненко С.В. (с.Г.Студенецька), Клименко Ю.В. (с.Сновське), Мелащенко (м.Сновськ), Грищенко А. (с.В.Щимель), Пильник (м.Сновськ), М’ятенко Г.Є. (с.Сновське), Колениченко (м.Сновськ), Яцуценко Т.О. (м.Сновськ), Рога І.Д. (с.Сновське), Нарец Д. (м.Сновськ), Костюченко Л.М. (с.Тур’я), Сіра О.І. (с.Суничне), Аникеєва В.І. (м.Сновськ), Рубан (м.Сновськ), Амельченко Л.М. (м.Сновськ), Серая Т. (с.В.Щимель), Кльова (с.В.Щимель), Левенець В. (с.Низківка), Савоста Н. (м.Сновськ), Сильченко Л.А. (м.Сновськ), Шумська О.М. (с.Сновське), Коробко Т.М. (м.Сновськ), Філон Л.В. (м.Сновськ), Коваль М.М. (с.Тихоновичі), Біба В.І. (м.Сновськ), Ковтун Н.О. (с.Петрівка), Сильченко Н. (с.Кучинівка), Мариненко Т.І. (м.Сновськ), Зимодра (м.Сновськ), Безборода (м.Сновськ), Коломієць М.І. (м.Сновськ), Терещенко Н.Л. (с.В.Щимель), Семак А.М. (м.Сновськ), Мотяш (м.Сновськ), Булденко Г.Г. (с.Кучинівка), Підлісний І.П. (м.Сновськ), Тищенко Н.І. (м.Сновськ), Комісаренко Н.М. (м.Сновськ), Середа Н.Ю. (с.Тихоновичі), Кравцова В.В. (м.Сновськ), Мельник О.А. (м.Сновськ), Нагорний (м.Сновськ), Постольник І.О. (м.Сновськ), Рибальченко Н.О. (м.Сновськ).
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