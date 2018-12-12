Тільки 12 грудня, тільки протягом дня

Чого тільки не придумується напередодні Нового року: розваги, цікаві лотереї, виставки-концерти, акції…
Ось і наші сусіди з ТОВ «АСТ» 12 грудня протягом усього дня будуть продавати за суттєвими знижками купу так званого медичного товару: від різноманітних пігулок до тонометрів, глюкометрів, миючих засобів і мікстур.
Словом, можна скористатися нагодою, завітавши у цю аптеку, що по вулиці Незалежності,1а, і вийти звідти із покупками, гарним настроєм. До речі, знижки розповсюджуються на усіх пенсіонерів, інвалідів, діток до 7 років, учасників АТО, працівників МСТ та Укрзалізниці. Тобто майжена усіх нас. Щасливо!
Ось і наші сусіди з ТОВ «АСТ» 12 грудня протягом усього дня будуть продавати за суттєвими знижками купу так званого медичного товару: від різноманітних пігулок до тонометрів, глюкометрів, миючих засобів і мікстур.
Словом, можна скористатися нагодою, завітавши у цю аптеку, що по вулиці Незалежності,1а, і вийти звідти із покупками, гарним настроєм. До речі, знижки розповсюджуються на усіх пенсіонерів, інвалідів, діток до 7 років, учасників АТО, працівників МСТ та Укрзалізниці. Тобто майжена усіх нас. Щасливо!
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