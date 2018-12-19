Затверджено новий порядок надання страхових виплат і послуг переселенцям

Внутрішньо переміщені особи, які отримали травми на виробництві, забезпечуватимуться страховими виплатами і фінансуванням медико-соціальних послуг, які проводяться Фондом соціального страхування України, за новим порядком. Відповідну постанову правління ФССУ затвердило 12 грудня 2018 року, документ набуде чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті Фонду.
Оновлений порядок вдосконалив механізм надання особам, які були вимушені покинути тимчасово окуповану територію, щомісячних і одноразових страхових виплат, а також фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу.
Зокрема, врегульовано питання надання допомоги по тимчасовій непрацездатності, яка настала внаслідок нещасного випадку на виробництві.
«За наявності оригіналу листка непрацездатності робочі органи виконавчої дирекції Фонду профінансують допомогу по тимчасовій втраті працездатності безпосередньо потерпілим на виробництві, які перемістились на підконтрольну українській владі територію. Порядок дає нам можливість надавати страхові виплати та послуги за місцем їх тимчасового проживання (перебування), навіть якщо роботодавець не переміщувався з тимчасово окупованої території», – говорить в.о. директора виконавчої дирекції Фонду Сергій Нестеров.
Крім того, документом передбачено проведення виплат особам, які після перебування у статусі внутрішньо переміщеної особи виїхали на постійне місце проживання за кордон до країн, з якими заключено відповідні міжнародні угоди.
Призначення, продовження (відновлення) та припинення страхових виплат внутрішньо переміщеним особам здійснюється на підставі рішення комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, утворених районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у містах рад.
Страхові виплати внутрішньо переміщеним особам призначаються робочим органом виконавчої дирекції Фонду або його відділенням за місцем фактичного проживання (перебування) за наявності документів, передбачених загальним порядком призначення, перерахування та проведення страхових виплат, та копії довідки про взяття на облік і рішення Комісії.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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