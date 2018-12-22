Відкриття новорічної ялинки-2019

19 грудня, у день Святого Миколая, на жителів та гостей Сновська чекало справжнє диво – відкриття новорічної ялинки. Дорослих та маленьких жителів розважали виступи аматорів Сновського Будинку культури, а веселого та святкового настрою додавали ігри та запальні хороводи. Прийшли привітати глядачів і Старий 2018 та Новий – 2019 рік, а також Св.Миколай. Вони із задоволенням спілкувалися та розважали тутешню малечу.
Відкрив свято голова міської ради Олександр Медведьов. Він привітав усіх зі святами і вручив грамоти та подарунки діткам, які брали участь у виготовленні прикрас та іграшок для новорічної красуні.
Тетяна ЛИТВИН,фото з архіву учасників конкурсу
На знімках: Анна Павленко та Богдан Абрамов, які зайняли почесні І та ІІ місце у конкурсі на кращу новорічну іграшку.
Комментариев нет:
Отправить комментарий