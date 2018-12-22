суббота, 22 декабря 2018 г.

Відкриття новорічної ялинки-2019




19 грудня, у день Святого Миколая, на  жителів та гостей Сновська чекало справжнє диво – відкриття новорічної ялинки. Дорослих та маленьких жителів розважали виступи аматорів Сновського Будинку культури, а веселого та святкового настрою додавали ігри та запальні хороводи. Прийшли привітати глядачів і Старий 2018 та Новий – 2019 рік, а також Св.Миколай. Вони із задоволенням спілкувалися та розважали тутешню малечу.
Відкрив свято голова міської ради Олександр Медведьов. Він привітав усіх зі святами і вручив грамоти та подарунки діткам, які брали участь у виготовленні прикрас та іграшок для новорічної красуні.
Тетяна ЛИТВИН,фото  з архіву учасників конкурсу 
На знімках: Анна Павленко та Богдан Абрамов, які зайняли почесні І та ІІ місце у конкурсі на кращу новорічну іграшку.
Автор: на

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