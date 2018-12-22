Перемогли наші енергетики і побували у Львові

Цьогоріч вперше за ініціативи голови правління ПАТ «Чернігівобленерго» пройшов обласний конкурс на краще облаштування зовнішнього вигляду території та будівель районів електричних мереж. Як повідомляє офіційний сайт організації, участь у конкурсі взяли 16 компаній Чернігівщини. Енергетики проявили активність та креативний підхід. Сірі, похмурі підстанції за кілька місяців перетворилися на яскраві арт-споруди із казковими героями, українським орнаментом та правилами електробезпеки. Відтепер ці об’єкти не просто привертають увагу, а й створюють позитивний настрій.
Приємно, що перше місце у цьому конкурсі посів трудовий колектив нашого РЕМу, очолює який Микола МИХАЛКО, за оформлення художнім розписом будівлі організації міському парку за АТБ. Допомагали нашим енергетикам працівники центру дитячої та юнацької творчості Вікторія Бескараваєва та Юлія Паіна. Замість сірих стін тепер милують око різнокольорові яскраві малюнки з героями мультфільмів та малюнки з правилами безпеки. Таку тему вибрали не випадково, адже поруч знаходиться дитячий майданчик.
За перемогу в обласному конкурсі трудовий колектив Щорського РЕМу був нагороджений екскурсійною поїздкою до Львова. Чудове старовинне місто відвідали наші енергетики зі своїми родинами (разом 57 чоловік). Всі вони отримали незабутні враження.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
P.S. Поряд з будівлею РЕМу, яку естетично оформили, влітку обпиляли аварійне дерево. Директор Микола Михалко вирішив не знищувати його під корінь, бо у нього виникла ідея зі стовбура зробити дерев’яну скульптуру для міського парку. Для різьблення він запросив майстра з Гірська Олександра Авдієнка. Його роботи по дереву вже відомі мешканцям Сновщини: автобусна зупинка у с.Гірськ, вхід на ферму ПСП «Яна Плюс» у с.Жовідь, вироби навколо ставка при в’їзді в Сновськ тощо. Він і малює, і займається різьбленням. Але біда, яка сталася в родині майстра, не дала йому завершити розпочату роботу. У вересні, коли він працював над майбутньою скульптурою, в зоні операції об’єднаних сил загинув його син - старший матрос Максим Авдієнко. Згорьований батько вирішив продовжити службу замість сина…
Приємно, що перше місце у цьому конкурсі посів трудовий колектив нашого РЕМу, очолює який Микола МИХАЛКО, за оформлення художнім розписом будівлі організації міському парку за АТБ. Допомагали нашим енергетикам працівники центру дитячої та юнацької творчості Вікторія Бескараваєва та Юлія Паіна. Замість сірих стін тепер милують око різнокольорові яскраві малюнки з героями мультфільмів та малюнки з правилами безпеки. Таку тему вибрали не випадково, адже поруч знаходиться дитячий майданчик.
За перемогу в обласному конкурсі трудовий колектив Щорського РЕМу був нагороджений екскурсійною поїздкою до Львова. Чудове старовинне місто відвідали наші енергетики зі своїми родинами (разом 57 чоловік). Всі вони отримали незабутні враження.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
P.S. Поряд з будівлею РЕМу, яку естетично оформили, влітку обпиляли аварійне дерево. Директор Микола Михалко вирішив не знищувати його під корінь, бо у нього виникла ідея зі стовбура зробити дерев’яну скульптуру для міського парку. Для різьблення він запросив майстра з Гірська Олександра Авдієнка. Його роботи по дереву вже відомі мешканцям Сновщини: автобусна зупинка у с.Гірськ, вхід на ферму ПСП «Яна Плюс» у с.Жовідь, вироби навколо ставка при в’їзді в Сновськ тощо. Він і малює, і займається різьбленням. Але біда, яка сталася в родині майстра, не дала йому завершити розпочату роботу. У вересні, коли він працював над майбутньою скульптурою, в зоні операції об’єднаних сил загинув його син - старший матрос Максим Авдієнко. Згорьований батько вирішив продовжити службу замість сина…
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